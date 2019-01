Die Mykener konnten nicht nur imposante Goldmasken, sondern auch hübsche Tiere: Stierfigurinen, 12. Jh. v. Chr., Mykene. Foto: Hellenic Ministry of Culture and Sports

In der feiert ein überwältigter Christian Thomas die "sagenhaft reiche" Ausstellung über "Mykene" im Badischen Landesmuseum Karlsruhe , die von Griechenland auch deswegen so großzügig bestückt wurde, weil die badischen Landesmuseen zuvor einige Objekte zurückerstatte hatten. Aber Mykene: "Mit Griechenlands Frühzeit war unsere eigene Vorväterzeit auch deswegen so einverstanden, weil eswar, in der Tugenden wie Tapferkeit und Heldentum monumental groß geschrieben wurden. Dafür stehen die Vielzahl der Schwerter, stoisch, wie sie in den Vitrinen liegen, verlangen sie nicht viel Phantasie, dass die Zeit der Helden eine Ära nicht nur besonnener Herrscher, sondernwar - wie esnun mal nahelegt. Das Ethos richtete sich auf Raub, auf Plünderung, die reale Welt der Bronzezeit basierte auf dem agonalen Prinzip. Männer waren Krieger und Jäger. Es herrschte Konkurrenz, die Konkurrenz war beherrschend, innen- und außenpolitisch. Diese Konkurrenz verlangte nach einem Ausdruck, nach Selbstdarstellung. Die Ausstellung zeigt sehr schön und sehr deutlich, dass es angesagt war zu imponieren. Der tiefere Sinn der Repräsentation lag in der Überwältigung. Augen durften übergehen, Gegner sollten."In der stellt Sonja Zekri die neue "Agentur für Internationale Museumskooperation" vor, die mit acht Millionen Euro im Jahr der Welt zeigen soll, dass nicht nur Frankreich, Russland und Britannien: "Die geplante Agentur will unter anderem die Entwicklung einer '' der deutschen Museen vorantreiben, große internationale Ausstellungskooperationen befördern, andere Länder, also erst einmal: Afrika, beim Bau oder der Verbesserung von Museen unterstützen, Museumsexperten ausbilden, den Austausch von Kuratoren und Objekten beflügeln und - aber das mehr zwischen den Zeilen - die Restitution beschleunigen."Weiteres: Imdie neue Welt der Fotografie: "Das Resultat ist heute so viel wichtiger geworden als das Fotografieren selbst. Wenn man uns vor dreißig Jahren erzählt hätte, dass heute Kamerashaben, hätten wir gedacht: Spinnt der? Warum soll eine Kamera da hinten fotografieren?" Der findet sich im Streit um den finnschen Künstlernicht zurecht, dessenheftige Proteste in Israel erregt hat. Allerdings hat sich Leinonen inzwischen der BDS-Kampagen angeschlossen und möchte das Land jetzt doch lieber boykottieren. Der diskutiert die Verdienste des Direktors der österreichischen Bundesmuseen,, dessen fünfte Vertragsverlängerung ansteht.Besprochen werden eine "feine, wohl durchdachte" Ausstellung der New Yorker Foto-Künstlerinin der Vertikalen Galerie der Sammlung Verbund in Wien ( taz ) und eine Schau von' schrillen Aufblasclowns in dr Wiener Secession ( Standard ).