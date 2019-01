Diewäre ohne denin der-Redaktion, den Claas Relotius nur bediente, gar nicht möglich gewesen, schreibt James Kirchick in: "In einer makabren Geschichte erzählt er von einer Frau, die durch die USA reist, um als Zeugin bei Hinrichtungen dabei zu sein. In einer anderen erzählt er das tragische Schicksal eines Manns aus Jemen, der unschuldig über 14 Jahre in der Guantanamo Bay gefangen war, wo er in Einzelhaft gehalten und gefoltert worden sei. (Der Song, mit dem er in voller Lautstärke beschallt wurde? Bruce Sptingsteens 'Born in den USA'). Beide Geschichten waren."Der amerikanische Journalismusprofessor, der vor kurzem noch ein sehr positives Bild vom Journalismus in Deutschland verbreitete (unser Resümee ), sieht das Problem im Gespräch mit Alan Cassidy in dereher in einemstrebenden Journalismus: "Es gibt viele Dinge, die im Journalismus wichtiger sind als eine: die Achtung vor der Wahrheit, die Herstellung einer Faktenbasis für die öffentliche Debatte,. Die Genauigkeit. Wenn Storytelling zumwird, kann es dazu kommen, dass die Erfordernisse einer guten Geschichte wichtiger werden als die Pflicht zu sagen, was ist."