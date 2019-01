Im Westen kennt man den japanischen Musikervielleicht als Mitglied des Yellow Magic Orchestra (YMO) in den 70er und 80er Jahren, in Japan ist er ein Superstar, erzählt Olaf Maikopf, der Hosono für dieinverview hat. Jetzt hat eine amerikanische Plattenfirma mehrere alte CDs von Hosono veröffentlicht, und neue Musik gibts auch. Man mussmachen, erklärt der Musiker im Gespräch. Das schließt kulturelle Aneignung in jede Richtung durchaus ein, lernen wir, als Honoso erzählt, wie er in den 70ern den amerikanischen Lounge-Komponistenentdeckte: "Seine Musik war für mich ein, in dem Vögel zwitschern und allerlei unbekannte Perkussionsklänge zu hören sind. Mein Lieblingsstück hieß 'Quiet Village'. Seine Musik blieb unbewusst in mir und so um 1975 ... hörte ich täglich Martin Denny und seinen Kollegen Arthur Lyman; beide US-Komponisten, und sie lebten auf. Ihre Vorstellungswelt von Hawaii und 'Exotica' eignete ich mir umgekehrt wieder an und stellte mir dabeivor, die eine japanische Inselwelt ist, die von der Vegetation her mit Hawaii vergleichbar ist. Ich fand diese umgekehrte Spiegelung von mir als Asiaten auf US-Künstler, die Fernost imaginieren, reizvoll."Vogelgezwitscher und Gebrumm gibts auch auf Hosonos Album "Cochin Moon":Stephan Hilpold unterhält sich für denmit dem österreichischen Liedermacher, der gerade 90 Jahre alt geworden ist: "Ich habe gelernt, dass jede Strömung nurin sich trägt. In meinem Weltbild ist das etwas ganz Grundlegendes. Man muss alles hinterfragen, vor allem die Mainstreams", sagt Brauer, einer Linker, der für seine Gesprächsbereitschaft mit der FPÖ kritisiert wurde.Weitere Artikel: Im erzählt Frederik Hanssen, wie sich die Musikwelt auf die zwei anstehenden großenvorbereitet: den 200. Geburtstag vonin diesem Jahr und den 250. von2020. In der schreibt Frank Junghänel den Nachruft auf die Musikerin. Im schreibt Christian Schröder zum Tod des Rockmusikers, Gründer der Rockband Dr. Hook. In der feiert Christian Wildhagen die großartigein Zürich und auf einer Vivaldi-CD.Besprochen wird' Album "Take Me With You" ("tanzbare Momente sind hier alszu lesen, als jene Fragmente, die sich tief im Gedächtnis der Feiernden verbarrikadieren", lobt Lars Fleischmann in der taz