Die USA haben ihre Rhythmus gefunden. Donald Trump twittert nach Impuls, die Zeitungen kontern mit täglichen Katastrophenmeldung, und die Wirtschaft brummt vor sich hin. Beilässt das im-Interview die Frage aufkommen , wie relevant Politik eigentlich noch ist: "Ich spreche von einer, und damit meine ich, dass bestimmte Institutionen immer dysfunktionaler werden, ohne dass es Ideen für die Zukunft gibt. Ideen, wo wir hinwollen, wie es sie im 19. Jahrhundert und im Zeitalter der Ideologien im Überfluss gab, auf der Rechten und auf der Linken. Heute weiß keiner, wo es hingehen soll. Sympathisch sind mir Zugänge mit der Prämisse, dass wir neu verstehen müssen, dass wir keine Patentrezepte mehr haben. Wie kann das sein, dassPräsident ist- weder national noch international? Das muss man erst einmal verstehen. Und dann sollte man in seinen Reaktionen experimentell sein."Vielleicht spürt man eher woanders, was passiert:hat sich unter umgehört , die so viel Hoffnung mit der Unterzeichnung des Nuklearabkommens verbunden hatten und jetzt, durch die neuen Sanktionen der USA, sehr enttäuscht sind: "Ich war sehr opitimistisch. Heute bin ich sehr beunruhigt und ehrlich gesagt, sehr pessimistisch. Unsere Währung ist in den vergangenen sechs Monaten eingebrochen. Die Preise für importierte Waren sind vier mal höher als im vorigen Jahre, die Produkte von hier sind doppelt so teuer, aber mein Gehalt ist nur um 14 Prozent gestiegen. Mein Leben ist härter."Nicht erst mit der rabiaten Haushaltssperre, sondern mit seinen Angriffen auf das FBI und das Justizministerium, mitumdbringt Donald Trump denin Verruf und Gefahr, fürchtet in der: "Die Mehrheit der Menschen, die für den Staat arbeiten, müssen daran glauben können, dass sie für ihr Land arbeiten, nicht für eine Person. Sie brauchen zumindest etwas patriotische Motivation, denn bei diesen Jobs arbeitet man nicht allein fürs Geld. Und das macht die Sache so heikel: Während es lange Zeit dauern kann, ein solches Ethos zu bilden - Jahrzehnte, Jahrhunderte - kann es über Nacht zerstört werden. Es braucht nur einen Politiker, der alle entlässt und durch seine Anhänger ersetzt. Dann ist es vorbei und was folgt, wird immer schlechter.rächte sich an den Angestellten des öffentlichen Dienstes, die ihn nicht unterstützen, und das war derin Venezuela. Der türkische Präsidentbenutzte den Putschversuch gegen ihn, um danach 150.000 Beamte zu entlassen und 50.000 zu verhaften, womit er eine Zeit von Angst und Chaos einleitete."