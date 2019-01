ist ein bekannter Medienjournalist in Frankreich, der der üblichen Linken angehört und also nicht gerade als ein Freundbezeichnet werden kann. Und doch preist der stets zu Großherzigkeit fähige Lévy Schneidermans neues Buch , das auch in Deutschland auf Interesse stoßen könnte: "Berlin, 1933 -face à Hitler". Was Lévy in den Reaktionen der internationalen Presse auf Hitler begegnet: "Diean den Antisemitismus schon seit der Weimarer Zeit. Die, die - wie Raymond Aron - die 'mangelnde Vorsicht' der deutschen Juden beklagen. Die Idee, dass, nachdem eine Zeitung in Jerusalem erstmals den' druckte, die Information parteiisch sein könnte und mit der Pinzette anzufassen sei. Oder die Religion der, also die Verweigerung der Emotion, die hier ihre grausige Grenze findet."