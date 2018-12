Der französische Fotografarbeitet seit 18 Monaten in, einer Kleinstadt an der belgischen Grenze mit hoher Arbeitslosigkeit, wo seit fünf Wochendemonstrieren, erzählt er im Interview mit der. Einige sind links, einige rechts, wie der Lastwagenfahrer Miguel, der zusammen mit seiner Frauim Monat verdient und wütend ist: Durch Macrons "Idealisierung deswerden im Umkehrschluss alle abgewertet, die immobil sind und in ihren Kleinstädten übrig bleiben. Dann erhöht ausgerechnet er die Benzinpreise und schränkt die Leute unter Hinweis auf die Umweltverschmutzung in ihrer Mobilität ein. Aufhingegen werden weiterhin keine Steuern erhoben. Von den Leuten, die ich fotografiere, ist keiner jemals geflogen, ihr ökologischer Fußabdruck ist bedeutend kleiner als der der meisten Großstädter."Die Krise derhat eine Menge mitund bezahlbaren Wohnungen zu tun, meint auch Niklas Maak in der: "Ja, in Nordhessen ist's schön und in den Vogesen auch, nur leider gibt es dort keine Arbeit, und damit lässt sich nicht mal einfinanzieren. Erst werden die Geringverdiener, dann fürs Pendeln zur Arbeit bestraft. Wer weniger Diesel in der Luft will, muss den Leuten ermöglichen, anders zu leben; dafür muss man Städte anders bauen und Arbeit und Globalisierungs- und Robotisierungsgewinne gerechter verteilen und sich mehr um die dem Verfall undüberlassenen ruralen Räume kümmern."Auf gibt Thomas Assheuer derdie Schuld daran, dass Macron heute so schlecht dasteht. Dessen Pläne zurund Kritik am "Fetisch der Wettbewerbsfähigkeit", seien nämlich vernünftig gewesen. Um die Deutschen davon zu überzeugen, dass die Franzosen nicht einfach Geld wollten, sei er dann mit Reformen vorangegangen, doch Angela Merkel habe: So "ist die Chance zu einer gemeinsamen Initiative vertan worden - eine Initiative, die jetzt, vor der Europawahl, alle Kandidaten aus der Deckung geholt hätte. Sie wären gezwungen worden, sich kontrovers zu positionieren oder Vorschläge zu unterbreiten, wie einohne missbräuchliche Verwendung nationaler Steuermittel zu füllen wäre (solche Vorschläge macht gerade der Ökonom Thomas Piketty in seinem Manifest). Nun ist alles wie immer."Brexit-Wirren, Gilets jaunes in Paris, Chaos in Italien. Aber, danke,geht's gut, schreibt Matthew Karnitschnig in: "Das europäische Paradox liegt für Außenstehende wie Insider darin, dass es stetszu stehen scheint, der letzte Tag aber nie eintritt (außer natürlich 1939, 1914, 1805, 455 und so weiter, aber das war ja vor der EU). Angesichts zahlloser Probleme ist die Bürgerschaft. Die Unterstützung für die EU ist die höchste innerhalb einer Generation, die für den Euro hat Rekordstände erreicht."Von dersind zur Zeit nicht viele Statements zum Brexit-Chaos zu hören. In Wirklichkeit dürfteganz glücklich damit sein und auf seine Chance nach einem "No Deal"-Ausstieg warten, um den "" zu verwirklichen, schreibt Nick Cohen im Observer. Die Strategie kommt ihm bekannt vor: "Lenin stellte die Doktrin des '' im Ersten Weltkrieg auf. Er hatte keine Zeit für 'banale Sozialisten', die sich für Frieden einsetzten. Der wahre Kommunistund ersehnte die Niederlage seines Landes. Denn eine Niederlage Russlands gegen Deutschland würde 'den Hass auf die eigenen Regierung und Bourgeoisie' anstacheln und die Revolution einen Schritt näher rücken."