Die Leute an Speakers's Corner werden von Passanten meist belächelt - Fanatiker, Verschwörungstheoretiker und Radikale, sollen sie nur ins Leere brüllen, denkt man sich und geht weiter. Vernünftig, findet Felix Simon in derund plädiert für "" der Medien gegenüber den Milo Yiannopoulos' und Steve Bannons dieser Welt: "Denn "extremistischen Gruppen oder Individuen und ihre Theorien sind am Ende oft nur so erfolgreich, wie die Medien es sie sein lassen. Es wäre nicht das erste Mal. In der Tat gibt es historische Vorbilder für diese Vorgehensweise. Die Sozial- und Technologieforscherinnen Danah Boyd und Joan Donovan zeigten kürzlich, wie amerikanische Zeitungen in den Südstaaten zuerst in den 1920er und später in den 1960er Jahren erfolgreich halfen, denund die American Nazi Party einzudämmen, indem sie bewusst darauf verzichteten, die rassistischen und antisemitischen Ideen dieser Gruppenweiterzuverbreiten."