Haußmanns Staatssicherheitstheater an der Volksbühne. Foto: Harald Hauswald

Großes Hallo in derversammelte sich zu"Staatssicherheitstheater", der ersten Inszenierung im Großen Haus seit Chris Dercons Abgang. Es geht bei dem Stück um zwei Stasi-Spitzel, die in der Bohème des Prenzlauer Bergs zu Künstlern werden und nunmehrabliefern. Bernd Noack findet das Ganze in derzwar recht harmlos geraten, sieht aber den Wert der Inszenierung für die Seele der Stadt: "Mit Lust beschwört sie den vergangenen, immer noch herumwabernden Geist und lässt spüren, dass die Berliner Kulturszene keine andere Institution so nötig hat wie diese. Nur hier darf es noch einmal aufleben, das rebellische, durchaus ostalgische Lebensgefühl, lässt sichdes auch schon etwas ranzigenschnuppern, gehen Kunst und Politik eine Symbiose ein, die auf keinem Wahlzettel zu finden ist."Im bemerkt Rüdiger Schaper zwar auch einen leichtet Hang zur Verklärung, gesteht dem Osten aber gern die Entertainerhoheit zu: "Grand Guignol und mörderische Feydeau'sche Bürgerlichkeit, es war vielleicht spannend damals, jedenfalls unterhaltsam!!" In der gibt sich Christian Rakow als Fan zu erkennen: "Haußmann, ach was, er haut Zucker raus, dass es den Affen fast umhaut.." In der lässt Ulrich Seidler das als gutgelaunten Heimatabend durchgehen.-Kritikerin Irene Bazinger winkt ab: Im alten Ost-Kabarett "Distel" seien die DDR-Witze weniger schal.Im-Interview mit Renate Graber sinniert Regisseurüber seine Zeit an der Burg, das unaufhaltbare Theater und Österreich als böse Avantgarde. Schon 1988 saß Heinz-Christian Strache immer ganz vorn in der Loge des Burgtheaters: "In der Auseinandersetzung um mich und'Heldenplatz' versammelten sich. Begann das Heute damals schon? Komischerweise ist eben dieses Österreich heute Spitzenreiter sehr konservativer Politik, man baut hohe Mauern gegen die Flüchtlinge. Sonst hinkt Ihr Österreicher doch lieber ein bissl hinterher." Trotzdem sollte das Theater keinesfalls vernünftig werden: ". Ich wüsste nicht, wie man heute im Theater auf einen Donald Trump reagieren kann. Ein neuer Shakespeare müsste her, um diese böse Missgeburt eines Alptraums zu fassen."Besprochen werdenInszenierung vonSpekulationsklassiker "Der Spieler" im Münchner Residenztheater ("Viel Leerlauf ist da im Getriebe", moniert SZ -Kritikerin Christine Dössel, in derfühlt sich Teresa Grenzmann von einem "Fest der Gleichzeitigkeiten" schön gefordert),Manzini-Studien "Ich weiß nicht, was ein Ort ist, ich kenne nur seinen Preis" am Zürcher Schauspielhaus ( NZZ ), Jonathan Doves Oper "Marx in London" in Bonn ().