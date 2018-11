Heute übergebenundihren Bericht zur Restitution afrikanischer Kunst an Emmanuel Macron - sie fordern eine fastund stoßen damit in der Öffentlichkeit bisher kaum auf kritische Reaktionen. Eine wirkliche Debatte ist zu dem Bericht aber noch nicht entbrannt. äußert sich in einem Leitartikelzu dem Bericht von Savoy und Sarr, dem die Zeitung "Maximalismus" vorwirft: "Es besteht kein Zweifel daran, dass die Kolonialzeit ein Synonym für Unterdrückung und Ausbeutung war. Dass jedes einzelne Objektbetrachtet wird, mag dennoch vereinfachend erscheinen, schon allein wegen der häufigen Aufträge, die afrikanische Künstler von europäischen Sammlern erhielten."Dieist überfällig, meint Marcus Woeller in der- befürchtet aber die nächste ideologische Debatte: "Dennist auch durch die so generös proklamierte Rückgabe nicht möglich. Unrecht ist geschehen, unabhängig davon, ob die Artefakte nun in Europa bleiben, ob sie an Museen in Afrika übergeben werden, ob sie wieder in rituelle Zusammenhänge rückgeführt werden können oder in dengelangen, der von den Restitutionen zweifellos profitieren würde. Sinnvoll ist, was viele europäische Museen (wenn auch mit jahrzehntelanger Verspätung) betreiben und bestenfalls gemeinsam mit den Herkunftsländern vorantreiben müssen: die. Darin müssen ehemalige Kolonialisten wie Frankreich oder Deutschland investieren - als ethische Wiedergutmachung."Im vermisste Nicola Kuhn am Donnerstagmorgen bei dem in Dahlem eröffneten Symposium zum Thema "Vertagtes Erbe? Vergangenheit und Gegenwart des Kolonialismus" klare Worte von. Eher skeptisch äußerte er, "dass man 'die erzählerische Kraft der Objekte' miteinander teilen müsse. An welchem Ort dies zuallererst zu geschehen habe, daran lässt er jedoch keine Zweifel,, dann die afrikanischen Partner. Savoys und Sarrs 'Neue Ethik der Beziehungen', so der Untertitel ihres Berichts, stellt genau diese Hierarchie in Frage. Frankreich, die Grande Nation, kann hier echte Größe beweisen."Paul Starzmann sammelt indes ebenfalls imStimmen, die nun einfordern. Aber: "Wie im Oktober aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Grünen-Anfrage hervorging, hat die Bundesregierung, wie viel Raubkunst undaus früheren Kolonien die Deutschen bis heute in Museen und Privatsammlungen horten." In derkommentiert Jürg Altwegg das Ausmaß des Raubs und der Restitution. Es geht um nicht weniger als die Zukunft Afrikas und das Schicksal Europasmeint er.Auch ingibt es eine Restitutionsdebatte, berichten Anaïs Kien und Séverine Cassar im französischen Radiosender. Und die geht so: "Nach sieben Jahrhunderten Kolonisierung nutztedie Besetzung derdurch die Nazis und erklärte seine Unabhängigkeit. Da es kaum über Baudenkmäler verfügt, blieb Island nur ein einziger Schatz:, jene Geschichten der skandinavischen und Wikingerwelt, die von anonymen isländischen Autoren zusammengetragen wurden und heute die Erforschung der germano-skandinavischen Vorstellungen und Lebensweisen im Mittelalter erlauben und bis heute die Fantasie anregen. Da diessind, wurden die Manuskripte sofort zum Gegenstand von Rückgabeforderungen, auf die die dänischen Behörden mit den aus dieser Artbekannten Argumenten reagierten: Island habe nicht die Kompetenz zur Erhaltung und Präsentation der Dokumente, und dänisches Kulturgut sei nicht veräußerbar." Der einstündige Bericht gehört zu einer vierteiligen Serie vonzum Thema Restitution - ach, würden deutsche Sender auch mal sowas machen!