Während Laureline Dupont ingestern äußerst kritisch auf den von der Kunsthistorikerinund dem Ökonomverfassten Bericht zurblickte (unser Resümee ), übernimmt Jörg Häntzschel im Aufmacher des-Feuilletons begeistert deren Vorstoß, zumal Savoy und Sarr auf sämtliche Vorbehalte eine Antwort haben, wie er versichert: "Wenn die afrikanischen Staaten mit den ersten feierlichen Rückgaben auch Inventarlisten und Archivmaterial der Museen erhalten, wenn sie erstmals erfahren, was die Franzosenhaben, dann werdenfolgen. Savoy und Sarr erwarten und hoffen das. Sie rechnen in Afrika mit einem neuen Interesse an der eigenen Geschichte und Kultur, ohne die eine Gesellschaft verloren sei. Und sie erwarten, dass die Afrikaner neue Museen bauen und dann weitere Objekte entgegennehmen werden. Wäre es wirklich so schlimm, so Savoy und Sarr, wenn in Europa Kopien an die Stelle der restituierten Originale treten oder?"Der Bericht stelle "einedar - wohl auch im Wissen, dass, wer kann, immer ein bisschen mehr fordern soll, als er am Ende bekommt", schreibt auch Peer Teuwsen in derund weist noch einmal auf ein Interview hin, das Savoy erst kürzlich dergab und wo die Forderungen Savoys bei weitemklangen: "Niemand will die, man will einzelne wichtige, symbolisch aufgeladene Objekte. Niemand spricht von Tausenden Objekten. Das sind Schlagzeilen für schlechte Zeitungen."Afrikanischen Kulturschaffenden geht die Debatte indes nicht weit genug, weiß Sonja Zekri ebenfalls in der: "Ernsthaft geführt müsste die Debatte die, Exponaten und kulturellem Erbe ohnehin über den Haufen werfen. Nana Ofariatta-Ayim hat unlängst zwei Massai-Älteste nach Oxford gebracht, die schockiert vor einem rituellen Halsschmuck standen. Keine Familie hätte spirituell so wertvolle Objekte freiwillig abgegeben, sagt sie. Da wird die vermeintliche Nobilitierung durch das Museum zur." Im diskutieren Karin Fischer und Lorenz Rollhäuser über das Papier.