Mit seiner House-Music schöpft Robert O'Bryant unter dem Namenbeherzt aus dem Fundus des dreckigen Funks, freut sich Julian Weber in der "From the Dirt" heißt denn auch das Debütalbum des Detroiter Produzenten, das "choreografiert ist wie ein Gospelgottesdienst: Was mit Eiltempo losgeht, zwischendurch runterschaltet, aber an allen Ecken und Enden der zehn Tracks Überraschungsmomente bereithält, steigert sich gegen Ende bei 'I just wanna tell' in. Ein funky Konzert für den, antreibend und in jeder Sekunde erweckend. Nur ist der Spirit nicht einschmeichelnd, sondern Hardcore. Selbst die Streichersounds, die aus einem Synthesizer für den Track 'After you Left' das Arrangement unterlegen, klingen nach." Wir hören rein:Zu O'Bryants Einflüssen zählt auch, der in den 70ern zu den Funk-Pionieren zählte. Dessen neues, als endgültiges Abschiedsalbum "Medicaid Fraud Dogg" bespricht Jonathan Fischer in der: Zu hören gibt es darauf viel, was man auch von Clintons wegweisender Bandher kennt: "Wuchtige synthetische Bassläufe,, riffendes Blech. Allein die kraftprotzende Bläsersektion mit den James-Brown-Veteranen Fred Wesley und Pee Wee Ellis schiebt kräftig, während eine junge Generation von Musikern den Parliament-Groove immer wieder neu interpretiert." Doch "niemand würde diese Songs in den Siebzigerjahren verorten. Eher machen sie hörbar, wie viel den P-Funk-Kosmos mit heutigem Rhythm 'n' Blues und den neuesten Hip-Hop-Spielarten verbindet." Auf Youtube Music kann man es online hören:Der Metal-Klassikergeht zum letzten Mal auf Tour - Christian Schachinger verabschiedet sich im: "Ein schlauer Mensch hat einmal gesagt, dass Slayer dierückwärts und beispielen würden. Allerdings wird im Gegensatz zu Glenn Goulds Interpretation weniger dazu gebrabbelt als." Wir erinnern an den denkwürdigen Auftritt bei Jimmy Fallon:Weitere Artikel: Ole Schulz informiert sich für diebei der Musikkonferenz Acces in Nairobi über die Zukunft des. Markus Ganz führt in derdurch die Welt des. Diehat ihr Gespräch mit online nachgereicht . Für die spricht Marco Frei knapp mit, der heute seinen 85. Geburtstag feiert. Filmkünstler haben seine Musik immer wieder aufgegriffen - zuletzt etwain seiner dritten "Twin Peaks"-Staffel in der denkwürdigen Episode 8:Besprochen werdenPorträtfilm über die Musikerin. ( Standard Tagesspiegel ),Buch über den Komponisten SZ ) und ein Jazzkonzert mit Tagesspiegel ).