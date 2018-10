In einem-Artikel beschreiben die Soziologenundden alten "" der Bundesrepublik - die Arbeitnehmer akzeptieren den Kapitalismus, dafür lässt man sie wirtschaftlich partizipieren und schützt den eigenen Wirtschaftsraum -, der sich durchund Versagen deraufgelöst habe, ohne dass ein neuer an seine Stelle getreten sei. Folge: "Das Wahlvolk ist im Binnenverhältnisgebürstet. Zugleich verhält es sich im Außenverhältnis zunehmend aggressiv, weil nennenswerte Teile der Bevölkerung den effektiven Schutz des nationalen Sozialraums vor dem Elend der Welt nicht mehr gewährleistet sehen. Die politischen Eliten wiederum reagieren mit einer erratischen Mischung aus, fiskalischer Austerität und selektivem Protektionismus, geschwollener Weltoffenheitsrhetorik in Sonntagsreden und knallharterim Tagesgeschäft." Es brauche aber einen neuen Gesellschaftsvertrag, einen, einen, "der so realistisch ist, die Unhaltbarkeit des alten Gesellschaftsvertrags alsanzuerkennen".Gefürchteter oder tatsächlicherführt die Leute ins Ressentiment, sagt der Soziologein einem Gespräch mit Christian Schröder vom. Das gelte etwa für, der sich als konservativer Christdemokrat marginalisiert gefühlt habe: "Man kann sich in die Resignation oder in die Depression verabschieden. Gauland entschied sich für dieund für die Anerkennung in einer neuen Bezugsgruppe. Das funktioniert, etwa wenn Ostdeutsche sich mit Flüchtlingen vergleichen und glauben, dass ihre Lebensleistung nicht anerkannt wird, wo doch die Flüchtlinge noch keine Lebensleistung erbracht hätten und dann auch noch Geld oder Wohnungen bekämen. Eine Folge: Man wertet sich selbst auf, indem manoder diskriminiert."Andrea Heinz nimmt imdiein Schutz gegen den unter anderem vonvorgebrachten Vorwurf, sie habe mit ihrem "anything goes" auch den Fake News der Rechten Tür und Tor geöffnet (unser Resümee ): Die Relativierungen der Postmoderne kann manmachen, meint Heinz. "Postmodern heißt eben auch das: Eine Gesellschaft muss ihre Gewissheiten immer wieder. Sie muss aushalten, dass sich nichts für alle Zeiten festschreiben lässt. Und sie muss die Geschichten dazu immer wieder neu erzählen. Das ist etwas, was derzeit weder die Wissenschaft noch die (linke) Politik besonders gut kann."In einem Gespräch über denmacht der in den USA lebende britische AutorReligion verantwortlich für die größten Übel unserer Zeit. Aber er wünscht sich auch eine Diskussion, die an diesem Punkt - etwas ist von übel - nicht stehen bleibt. "Ich saß einmal in einem Radiointerview über. Die Fragestellerin war Feministin. Sie sagte: 'Es gibtin Bellows Werken.' Anstatt dass ich ihn verteidigt und mich darauf hinausgeredet hätte, dass es eine große Bandbreite von Frauenfiguren bei Bellow gebe, gestand ich es zu und fragte: 'Wenn ich auf ihre Prämisse eingehe, was folgt daraus?' Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Es gibt zerstörerische, impulsive Anwandlungen von Frauenfeindlichkeit in jedem Mann. In Bellows Fall hat das viel mit dem Judentum, dem Patriarchat und Tausenden kleiner anderer Verbote zu tun. Aber die Diskussion hört nicht an diesem Punkt auf, sie sollte weitergeführt werden: Was hat das Ganze ausgelöst? Diese Schwächen einfach nur zu verurteilen, bringt einen nicht weiter, sondern füttert die."