Diebildet mit mehreren europäischen Zeitungen (etwa der, der ungarischenund der) einen Rechercheverbund, um den Aktivitätenvor der als entscheidend geltendenzu beobachten. Im Editorial heißt es: "Europa ist RechtspopulistInnen dabei negativer und positiver Bezugspunkt zugleich: Sie dämonisieren die EU als Angriff auf die nationale Souveränität - und bilden gleichzeitig auf europäischer Ebene. Eine Internationale der NationalistInnen mag in der Vergangenheit selten gut funktioniert haben. Heute aber gibt es mehr als nur Parallelen unter den rechten Parteien Europas: Es gibt Synergien, Kooperationen, Koordination. Teils ist dies erst in Ansätzen spürbar, wie bei der Verbindung zwischenund dem französischen, der früher Front National hieß. Teils haben sich schon klare Achsen gebildet, wie jene zwischen derin Österreich undin Ungarn." Ein ausführlicher Artikel des Dossiers widmet sich derdieser Parteien, die etwa diegleichschalten und Zeitungen schließen oder mit Staatsanzeigen gefügig machen.(Viaversucht mit einigen Medien Einfluss auf diein Deutschland zu gewinnen, berichtet Jan-Henrik Wiebe beiUnter anderem erregte ein Medium namensjüngst Aufsehen mit dergegen einen Schwarzen, der sich der Festnahme widersetzte und dessen Festnahme zu Flaschenwürfen des umstehenden Kreuzberger Publikums führte: "Was nur wenige User, die auf den Clip reagieren, ihn kommentieren und weiterverbreiten, wissen dürften:ist Teil des staatlichen. Nach Aussage der Chefin Lizzie Phelan gegenüberist es eine hunderprozentige Tochter der Videoagentur Ruptly, die wiederum zu, ehemals, gehört. Sender und Agentur gehören dem. Weder im Impressum noch in der Selbstbeschreibung wird diese Verbindung öffentlich gemacht."Der schöne Sommer war berichtet Dirk Stascheit beimit Blick auf die neuesten(mit denen die Auflage einigermaßen objektiv gemessen wird): Die Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland bluten bei der verkauften Auflage auch im 3. Quartal mehrheitlich rote Tinte. Die Platzhirsche an der Spitze leiden am meisten:verliert fast 10 Prozent und verkauft mit 1,52 Millionen Zeitungen 166.000 weniger., die eigentlich die Auflage steigern sollte, ist da schon eingerechnet. Dierutscht sogar um fast 11 Prozent auf 831.717 ab. Nicht besser ergeht es den aktuellen Magazinen: Dersackt um 6,7 Prozent auf 716.663 verkaufte Exemplare ab, derbüßt 12,8 Prozent ein und verkauft nur noch 514.889 Hefte."