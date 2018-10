Auch wenn er sich nicht viel davon erwartet: In derist Boris Pofalla heilfroh , dass Monika Grütters endlich den Deutschen Wissenschaftsrat um einegebeten hat. Deren Leiterfindet er ebenso uninspiriert und beamtenhaft wie, Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, der direkt unter Parzinger steht. Warum zum Beispiel, fragt Pofalla, sind diewährend der sechjährigen Renovierung dauerhaft weggesperrt? "Als das MoMA 2004 umgebaut wurde, kamen zweihundert Meisterwerke aus Manhattan nach Berlin, das war eine Sensation, ein Blockbuster mit 1,2 Millionen Besuchern. Warum geht die Nationalgalerie nicht? Oder in Japan?" Wie einfallslos Berlins oberste Museumsdirektoren sind, zeigt sich auch an den sinkenden Besucherzahlen, "von 4,7 Millionen im Jahr 2010 auf 3,5 Millionen 2017, das ist. Im selben Zeitraum ist die Zahl der Touristenübernachtungen in Berlin um vierzig Prozent gestiegen. Besucherzahlen sind nicht alles. Aber langfristig liefert die SPK sich durch ihrvöllig der jeweils amtierenden Bundesregierung aus, die zuletzt für achtzig Prozent des Budgets aufkam. Wer zahlt, bestellt auch die Musik. Keiner weiß, wer in fünf oder zehn Jahren Kulturstaatsminister ist, welcher Wind dann weht."Catrin Lorch spaziert für diemitdurch eine- immer auf der Suche nach einem Motiv und immer ein bisschen in der Angst, der große britische Fotograf könne sie über die deutschen Kleingärtner lustig machen. Was ganz ungerecht ist: "Offensichtlich hat Martin Parr, sich mit deutschen Fotografen von August Sander bis Thomas Struth beschäftigt. Wer ihm an diesem Tag Modell steht, wird später auf den Fotografien so charakteristisch wirken wie die Bäcker, Schornsteinfeger und Maurergesellen, die August Sander für seinen Klassiker 'Menschen des 20. Jahrhunderts' versammelt hat. Der ältere Herrsteht mit seinem Rechen so knurrig und tatkräftig unter seinem Apfelbaum, als sei er ein Enkel der Sander'schen Typen. Und sogar das Guns N' Roses-Shirt eines Vereinskameraden, der in seinem Gartenteich Koi-Karpfen hält, gewinnt an Charakter, wirkt. Schon weil unweit jemand am Fahnenmast die Flagge der Toten Hosen gehisst hat."Weiteres: In der schildert Maria Becker die Probleme bei der notwendigen Restaurierung desin Colmar: wieviel Original wird am Ende noch übrig sein? In der annonciert Andreas Hartmann die, Gründer des Auktionshauses Villa Grisebach, der seine Sammlung für die Gründung einesverkaufen will.Besprochen werden eine Ausstellung mitFotos aus dem syrischen Bürgerkrieg im Musée de l'Elysée in Lausanne ( NZZ ), eine Schau der kolumbianischen Künstlerinin den Berliner Kunstwerken taz ) und die Ausstellung ". Von Giotto bis Leonardo da Vinci" in der Alten Pinakothek in München ().