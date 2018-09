Im Interview mit dersprechen, einst obdachlos und aktuell Hauptdarsteller im Stück "Auf der Straße" am Berliner Ensemble, und Regisseurinüberund. Breece meint: "Es sind nicht mehr nur Geschichten von den Ärmsten, sondern Wohnungslosigkeit bedroht auch die Mittelschicht. Nicht jeder, der wohnungslos ist, lebt auf der Straße. Es gibt auch junge Familien, die die Mieten nicht mehr bezahlen können und in Notunterkünften landen. Das."Weitere Artikel: Im fragt Stefan Weiss österreichische Kabarettisten, weshalb sie in ihren Programmen so häufig "" sagen: "Satire ist ein Spiegel der Gesellschaft, lautet der Tenor befragter Kabarettisten. Und weil das N-Wort in der Gesellschaft noch immer weit verbreitet sei, dürfe es im Kabarett, wo der Finger in Wunden gelegt werden soll, erst recht nicht tabuisiert werden." In der spricht Ulrich Seidler mit Volksbühnen-Urgestein Jürgen Kuttner über sein neues Programm am Deutschen Theater. In derberichtet Wiebke Hüster von derin Lyon.Besprochen werdenInszenierung der "Zauberflöte" in Brüssel (), Wolfgang Hofmanns Inszenierung "Mala vita" am Stadttheater Gießen ( FR ) und zwei Inszenierungen von Lessings "Nathan der Weise" - vonin Hannover undam Theater Bremen (die Till Briegleb in derbeide als oberlehrerhaft verwirft).