In Venedig haben sich die Filmkritiker großzügig über die Sektionen verteilt.-Kritiker Andreas Busche ist erstaunt , dass diein ihrem fürproduzierten Quasi-Western "The Ballad of Buster Scruggs" in den "großen amerikanischen Genres ... immer noch. Ihre inspirierten Routinen werden." Busches erster großer Festival-Favorit ist aber "The Favourite" von, in dem "über die Zukunft Großbritanniensentschieden wird".-Kritiker Tim Caspar Boehme zeigt sich gegenüber solchen Spektakeln allerdings ziemlich abgebrüht: "Die Ränkespiele bleiben vorhersehbar. Das ginge überraschender."-Kritiker Thomas Steinfeld war dagegen begeistert. Jäh aus dem Sessel gerissen hat ihn insbesondere eine Szene, in der sich der Held der Geschichte vermittels gekonntem Schlag auf einen Tisch aus einer ausweglosen Revolver-Situation herausschlawinern konnte: "Diese Szene, in rasender Geschwindigkeit und mit einer unglaublichendargeboten, ist viel mehr als die Steigerung einer Genreszene ins Fantastische. Denn sie zeugt zugleich von einem absoluten Vertrauen in die. Sie ist zugleich Bildkritik oder Reflexion auf das Gemachte. Und sie vollzieht sich in völliger Beiläufigkeit, so als gäbe es hier gar nichts zu beweisen."Dietmar Dath gesteht im-Blog nach der Sichtung vonPsychiatrie-Drama "The Mountain": "Ich hatte wirklich schonals während der letzten zwanzig Minuten der Vorführung. ... Insgesamt verhält sich dieseszu dem Kuckucksnest, über das Jack Nicholson einst geflogen ist, wie ein Tiefseegraben zu eine Pfütze. Tiefe Verzweiflung, ruhig ausgerollt, toll fotografiert; ob das einen Preis kriegt oder nicht, man wird's nicht so bald vergessen." Diehat Daniel Kothenschultes Text über die ersten Wettbewerbsfilme "First Man" und "Roma" online nachgereicht Weitere Artikel: Im-Blog ärgert sich Siegfried-Kracauer-Stipendiat Lukas Foerster darüber, dass es inkaum noch richtig dunkel wird und Filme mitunter nicht mehr auf klassischen Leinwänden gezeigt, sondern von Bildschirmen heruntergestrahlt werden: "Wenn der Film nicht mehr durch den gesamten Kinosaal projiziert wird, sondern lediglich auf einem überdimensionierten Bildschirm (beziehungsweise einer Konstellation diverser Bildschirme) aufleuchtet, dann verliert er ein Stück weit, in dem er vorgeführt wird." Madeleine Bernstorff empfiehlt imeine Reihe im Berliner Zeughauskino mit in Deutschland entstandenen Filmen ausländischer Filmemacher. Im-Interview rechnet Martina Gedeck harsch mit der hiesigen Fernsehproduktion ab: Für sie ist es kein Wunder, dass alle lieber amerikanische Serien schauen.Besprochen werden"Crazy Rich Asians" ( Standard ),"Asphaltgorillas" ( Welt ) und die Serie "The Fall" ( Freitag ).