Debatten umundhaben die Ausstellungspolitik von Museen und unsere Wahrnehmung von Kunst verändert, konstatiert Michael Kohler in der. Das ist mit Blick etwa auf die Entdeckung einer Künstlerin wieerfreulich, angesichts "militanter Identitätspolitik" aber meist absurd, meint er: Diese wolle "auf einhinaus, zumal, wenn man die zahlreichen einander 'ausschließenden' Identitäten von Rasse, Geschlecht, sexueller Orientierung, Klasse oder Nationalität zugrunde legt. Er markiert zudem einen radikalen Bruch mit der westlichen Kunstgeschichte, die über Jahrhunderte gleichsam dem Gebot 'Du sollst dir ein Bildnis machen' folgte und darauf setzte, dass bildende Künstler diedurch ihre Fertigkeiten überschreiten können. Wie sonst sollte sich jemand die Leiden Christi am Kreuz ausmalen? Es ist bereits abzusehen, dass die Identitätspolitik nicht nur angeblich privilegierte Männer (und jetzt auch: Frauen) in ihrer künstlerischen, sondern dass sich gerade innerhalb der von der Identitätspolitik verteidigten Gruppen der Anpassungsdruck erhöht."Im taz- Interview mit Dorothee Robrecht entschuldigen sich die beiden Kuratorinnenund, die im Schwulen Museum aktuell die Schau " mit 33 Künstlerinnen, darunter, aus den letzten 100 Jahren organisieren, auch gleich, dass sie in ihrer Ausstellung ausschließlich weiße Künstlerinnen zeigen. Außerdem erklären sie, was sie mit lesbischem Sehen eigentlich meinen: "Wir definieren lesbisch als, als einen Lebensentwurf, der sich nicht an heterosexuelle Normen hält. Und wir haben uns gefragt: Wie prägt ein solcher Lebensentwurf die Sicht auf die Welt?"Für denhat sich Anne Katrin Fessler mit, deren Porträts derzeit in der Salzburger Galerie Thaddaeus Ropac gezeigt werden , über ihr, Schönheit undund in ihren Porträts von Männern unterhalten: "Wahrscheinlich sind die Menschen, die ich malen will, oft gar nicht so verängstigt bezüglich ihrer femininen Seiten. In anderen Zeiten war es für Männer völlig in Ordnung, sich feminin zu zeigen - mit Poesie, Samt, Blumen - und dennoch Mann zu sein. Beide Qualitäten waren okay. Jetzt - ich verallgemeinere jetzt total - nutzen Frauen männliche Qualitäten, um mächtig zu werden."Weitere Artikel: Die große Werkschau der Video- und Performancepionierinfällt aus Geldmangel im Münchner Haus der Kunst aus, meldet Ira Mazzoni in der. Ohne Vorwarnung istAtelier in Peking abgerissen worden, meldet der