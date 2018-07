Constantin Brancusi: Bird in Space, 1928. Foto: MoMA

Im Blog der New York Review of Books feiert Hugh Eakin die avantgardistische Bildhauerkunst des Constantin Brancusi, dem das Guggenheim Museum eine große Ausstellung widmet: "Der Sohn rumänischer Bauern kam ungefähr zur gleichen Zeit nach Paris wie Picasso, allerdings zu Fuß. Innerhalb weniger Jahre schaffte er es Bekanntschaft mit Rodin zu schließen. Doch er verwarf die Methoden des Meisters und definierte völlig neu, was eine Skulptur sein kann. Er kultivierte von sich ein Bild des schwarzbärtigen Asketen, trug nur einfache weiße Kleidung, lebte allein, kochte sich sein Essen auf einem selbstgemachten Ofen in seinem Hinterhof-Atelier in Montparnasse und verwandelte all seine Lieblingssujets - Vögel, Fische, aristokratische Frauen - in atemberaubend schöne Abstraktionen aus poliertem Marmor oder glänzender Bronze."



Besprochen wird die große Frida-Kahlo-Schau "Making her self up" im Londoner Victoria and Albert Museum in London (taz) und die Ausstellungen des Edinburgh Art Festival (Guardian).