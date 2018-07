Dirk Schneider plaudert in dermit dem Stooges- und Ramones-Entdeckerüber dessen Leben und Werk. Auch"Marijuana"-Album von 1968 hat er zuwege gebracht - weil er fand, dass es nicht nur Alben über den Alkohol-Abusus geben sollte. Peel war damals Straßenmusiker. "Ich erzählte meinem Boss von der Idee, und wir machten ein Album, live aufgenommen am Washington Square: 'Have a Marijuana'. Die Aufnahme hat 1.500 Dollar gekostet, für den Strom hatten wir die, aber die Aufnahme war. Das Album hat sich ein paar Hunderttausend Mal verkauft. Mir war wichtig, dass der Schriftzug 'Marijuana' deutlich zu lesen war, die Eltern der Teenager sollten, wenn sie es sehen.""Wie kaum ein zweites Genre trägteinenin sich", schreibt Konstantin Nowotny in derin einem Essay über Rap,und beider Verhältnis sowohl zur gesellschaftlichen Realität als auch zu den Erklärungsversuchen in den Feuilletons. Und "je offensiver dieser Doppelcharakter zum Vorschein kommt, desto mehr bringt er sämtliche andere Formen der Kunst mitsamt ihrer Kritiker in. Gut so."Weitere Artikel: Helmut Mauró gratuliert in derdem Klassiklabel zum 60-jährigen Bestehen. Das Technolabelbietet Sound-Workshops an, berichtet Jens Uthoff in der. Norbert Koch-Klaucke ( Berliner Zeitung ) und Jens Rosbach ( Dlf Kultur ) erinnern anKonzert in, als die FDJ den US-Sänger nach Weißensee eingeladen hat und einige Hunderttausend Zuschauer gekommen waren. Außerdem bringt diedazu eine Online-Reportage von Anne-Kattrin Palmer. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Konzert:Besprochen werden Konzerte von Ed Sheeran ( Berliner Zeitung ) und), ein spanischer Liederabend von SZ ), eine Ausstellung vonJazzporträts im Bayerischen Hof in München ( SZ ), eine von online gestellte Doku über Prince () und neue Popveröffentlichungen ( ZeitOnline ), darunter das Comeback-Album der britischen Experimental-Band, die sich dazu ein schönes Retro-Video gebastelt hat: