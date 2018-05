Im Blog der NYRB erinnert der New Yorker Soziologe Todd Gitlin daran, dass sich das Jahr 1968 aus amerikanischer Perspektive ziemlich düster ausnimmt, nämlich als eine Folge von Brutalität, Rebellion und Tragödie - die Morde an Martin Luther King und Robert Kennedy, die prügelnden Polizisten in Chicago, die schockierenden Bilder aus Vietnam: "Es ist heute schwer zu vermitteln, dass es Schock und Panik waren, die die Welt vor einem halben Jahrhundert erschütterten. Noch schwerer zu begreifen ist, das der große Sieger von 1968 die Konterrevolution war ... Auch wenn sich die radikale Linke an ihrer Vorstellung von Revolution begeisterte, ist die eigentliche Geschichte eher das Gegenteil, ein großer Schwenk zur Regression, die sich bis heute, wenn auch nicht ununterbrochen, fortsetzt. Der Reform-Ära des New Deal, die von der Überzeugung getrieben war, dass Regierungen dem Allgemeinwohl zugute kommen können, ging die Kraft aus. Die glorreichen Jahre der Brügerrechtsbewegung waren zu Ende. Der entsetzliche Vietnamkrieg, der die Lunte an Amerikas Ideale gelegt hatte, sollte noch weitere sieben Jahre unentschuldbaren Tötens bringen. Die große Linie dieser Geschichte ist der Backlash."



Dass der Antisemitismus in islamischen Ländern heute weit verbreitet ist, sieht der amerikanische Historiker Peter Wien in der SZ politisch und gesellschaftlich begründet, nicht aber religiös: "Im Islam gibt es keinen traditionellen, religiös oder rassistisch begründeten Antisemitismus. Die Akzeptanz antisemitischer Vorurteile unter Muslimen sollte aber politisch und gesellschaftlich eingeordnet werden und nicht religiös. Ohne die koloniale Unterwerfung der arabischen Welt im 19. und 20. Jahrhundert ist die Verbreitung antisemitischen Gedankenguts auch in anderen islamischen Ländern kaum denkbar. Zu einem wirklich antisemitischen Vorfall kam es im Nahen Osten zuerst 1840 in Damaskus im Milieu katholischer Missionare. Ein italienischstämmiger Mönch war verschwunden, mehrere unter Folter erzwungene Aussagen schrieben sein Verschwinden den Juden zu, die es angeblich auf das Blut des Opfers abgesehen hatten, um Matze zu backen."