Der französische Literaturwissenschaftlerist tot. In derden Verstorbenen, als dessen wichtigsten Einfluss auf die Geisteswissenschaften er die "totalisierende Unabhängigkeit von Schulen und Denkrichtungen" identifiziert: "'Intertextualität', die im Zusammenhang mit Genettes Werken zum Modebegriff gewordene Arbeitsweise, bezeichnet so eine Methode, die strukturalistische Systematik mit einerpaart: eine Methode jenseits aller universitären Beschreibungsraster. ... Die inhaltliche Interpretation wird zugunsten der formalen Verfassung von Texten, ihrer logischen Struktur, zurückgestellt. Genette gibt damit der Literaturwissenschaftan die Hand." In schreibt Philippe Lancon zum Tod von Genette.Frauen schreiben über- dieseszeigt deutliche Risse, freut sich Felix Stephan - vielleicht ein klitzekleines bisschen gönnerhaft - in dernach Lektüre einiger internationaler Bestseller von literarischem Rang: "Die Idiotin" ), "Die Vegetarierin" ) und "Die Ladenhüterin" ) erzählen von Frauen, "die sich nicht deshalb außerhalb der Gesellschaft befinden, weil sie Frauen, sondern weil siesind. Die postfeministische Wende möchten wir an dieser Stelle noch nicht ausrufen, aber dass weibliche Schriftstellerinnen neuerdings weltberühmt werden, indem sie an den, den Individualismus undanknüpfen, das wollen wir dann doch zumindest vermerkt haben. Das ist nicht zuletzt deshalb eine Nachricht, weil keine dieser Autorinnen aus Europa stammt und schon deshalb dennicht befürchten muss, der immer schnell zur Hand ist, wenn aufklärerisch-universalistische Poetiken im Spiel sind."Für die blickt Anne Waak ins: Das Land hat zwar große Namen wieundhervorgebracht, die aus dem internationalen kulturellen Leben nicht wegzudenken sind, erweist sich bei genauerem Hinsehen aber alswas die Grundvoraussetzungen für ein literarisches Leben betrifft: "'Unsere Bücher sind in Nigeriaerhältlich', sagt Emeka Nwankwo von Cassava Republic , einem der wichtigsten nigerianischen Verlage der Gegenwart. ... 40 Prozent der 190 Millionen Einwohner können nicht lesen, noch mehr von ihnen leben unter der. Erfolgreiche Bücher werden innerhalb von Tagen raubkopiert und auf den Buchmärkten der Viertel Ajegunle und Ojuelegba kistenweise verhökert, während es fast unmöglich ist, im Land selbst in akzeptabler Qualität drucken zu lassen. Es gibt keinerlei staatliche Literaturförderung und, dafür fällt Dutzende Male am Tag der Strom aus. Und doch verfügt Nigeria über eine."Weitere Artikel: Ziemlich schauderhaft findet Leander Steinkopf aufdie, mit der die Branche das Buch als solches seinem Publikum andient. Drastischere Vokabeln zur Beschreibung der Dringlichkeit regelmäßiger Lektüre findet die Schriftstellerin in ihrer-Kolumne: "Der unwiderstehliche Sog, der von der Ausdehnung dieses literarischen Universums ausgeht, setzt im Herzen und im Hirn an, reißt und zieht an jeder Faser. Ein, aber jede Geburt ist schmerzhaft." Mirjam Ratmann stellt in derden neu ins Leben gerufenenvor, der künftig besonders ambitionierte Kleinverlage aus der Hauptstadt fördern will . Dennis Scheck ergänzt seinen-Literaturkanon um. Diedokumentiert Daniela Strigls Laudatio auf die Schriftstellerin, die mit dem ausgezeichnet wurde.Besprochen werden unter anderem"Die Unversehrten" ( taz ),Comic "Das Unbekannte" ( taz ),Biografie über taz ),Buch über das Jerusameler Viertel, das als "Grunewald im Orient" bekannt geworden ist ( taz ) und' "Lincoln im Bard" ().