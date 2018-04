Die Menschen werden immer säkularer? Der Religionssoziologeglaubt es nicht. Wenn sie sich von den Kirchen abwenden, suchen sich Menschen eben etwas neues Heiliges, meint er im Interview mit der: "Was ich behaupte, ist die Entstehung. ... In Umfragen, was ihnen heilig sei, antworten manche Menschen: 'Nichts, da ich keiner Religionsgemeinschaft angehöre.' Aber sie übersehen, dass die Erfahrung des Heiligen etwasist. Das lässt sich an den Werten, an denen Individuen sich orientieren, leicht zeigen. Es gilt aber auch für die großen politischen Bewegungen und Weltbilder. Diehaben den einbalsamierten Leichnam Lenins oder die rote Fahne kultisch verehrt.halten die Würde des Menschen für unantastbar und bestehen somit auf der Sakralität jeder Person. Selbst dem übelsten Verbrecher, dem grausamsten Terroristen kommt deshalb im Rechtsstaat eine menschenwürdige Behandlung zu. Daran sieht man: Auch das Weltbild des Grundgesetzes enthält Elemente einer - nicht-religiösen - Sakralität."Der inteviewt die Juristin und Publizistin, die gerade das Buch "Die Angstprediger" publiziert hat, in dem sie über rechtsextreme Christen recherchiert. Sie kritisiert die Kirchen, die sich gern als Bastion gegen die AfD geben: "Nach außen hin wenden sich die Kirchen sehr stark gegen Rechtspopulismus,sprechen sich auch sehr kritisch über die AfD aus, jüngst erst wieder Erzbischof Schick in Bamberg, aber mit diesen Christen, diegen rechts gedriftet sind und irgendwo in diesem Graubereich jetzt auch teilweise sind, zwischen konservativ und rechts, sucht man eigentlich nicht die Auseinandersetzung, obwohl die Feindbilder, die dort gepflegt werden, in vielen Fällenmit dem Feindbildern, die man auch im AfD-Milieu trifft."