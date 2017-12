Die Deutschen fühlen deshalb eine so "tief sitzendeals Religionsgemeinschaft", weil sie selbst nicht mehr religiös sind, fürchtet Malte Lehming im: "Dasist in Glaubensdingen ahnungslos geworden. Kein Wunder: Wie sollen Menschen die Welt verstehen, wenn sie in einem emphatischen Sinne, was religiöser Glaube, religiöse Frömmigkeit ist?" Traurig merkt Lehming auch an: "Nur einsagt, dass ihr Glaube sie als Person definiere. Zum Vergleich: In Indien sind es 70 Prozent, in Südafrika 66 Prozent." Und wo läuft es allem in allem besser?