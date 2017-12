Jetzt also die große Stunde der Wahrheit: die große Premiere an Chris Dercons Berliner Volksbühne mit Susanne Kennedys Stück "Women in Trouble". "Es ist ein Sieg!", jubelt Daniele Muscionico in derDas alles ergibt in seiner Summe einen." In der SZ nimmt Mounia Meiborg es als, ohne sich weiter festzulegen: "Dercons erbitterte Kritiker wird die Inszenierung kaum besänftigen. Man muss siewollen. Dann aber entfaltet sie einen Sog, dem man sich schwer entziehen kann. Wo man auch hinschaut: Die Menschen leiden. An sich selbst, an Krankheiten, an Müttern, Kollegen, Liebhabern. Angelina Dreem ist die Hauptfigur in diesem Schmerzenskabinett. Sie ist Krebspatientin, aber zugleich Schauspielerin in einer Fernsehserie, die ihre Krankheit zum Thema macht. Fiktion und Realität sind nicht mehr zu trennen." Auch in derkann Michael Wolf Kennedysetwas abgewinnen : "Sie feiert eine Messe der Oberflächlichkeit und bejaht ihr schwereloses Bühnengeschehen als positive Utopie einer nahen Zukunft. Man muss dem inhaltlich nicht zustimmen, um die Stärke der Botschaft zu goutieren: 'Kill dirty things!' Körper, Materie, Tod, Liebe - alles gehört abgeschafft, gerne auch das Theater."Im sieht Ekkehard Knörer ein "": "Wobei man zweieinhalb Stunden lang fast vergisst, dass es so etwas wie Affekt, sagen wir hier im Theater, sagen wir überhaupt jemals gab. Postaffektives Theater vielleicht. Zum dem, was man sieht, hat das Stück, das keins ist,. Es dreht sich halt mit. Es ist nicht einmal klar, ob einem der Nullpunkt des Affekts im Hyperambiente eine Diagnose sein soll oder die Krankheit selbst ist, an der dieser Abend hoch ansteckend leidet., heißt es gegen Schluss, nach dieser so ausgefeilten wie nicht enden wollenden Ode an die Freudlosigkeit.Oder einfach egal."In der ätzt Manuel Brug: "Das mutet fast wie eine Parodie der Dercon-Gegner an. Denn das Ganze wirkt genauso glatt, stromlinienförmig, austauschbar und heimatlos wie es Kritiker von Dercons Abspielplattform der Künste stets befürchtet haben." Ähnlich sieht das Ulrich Seidler in der: "Der kulturpolitische Konfliktknoten, der sich um den Intendanten- und Systemwechsel an der Volksbühne gebildet hat, ist auch künstlerisch nicht geplatzt. Er zieht sich weiter zusammen."Weiteres: Der meldet , dass die Verfahren gegen den früheren Burgtheaterdirektorzum Teil eingestellt werden. Untreue wird ihm nicht mehr zur Last, nur noch eine "grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen".Besprochen wird Jacopo Spireis Inszenierung vonBarockoper "Mitridate" in Schwetzingen ().