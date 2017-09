Der Fotoredakteur, der in der Jury dessitzt, erklärt im Interview mit, warum es völlig unwichtig ist, welche Kamera (oder welches Handy) jemand benutzt - "Photography has always been about the eye" - und was für ihnausmacht: "It's not just about being there, it's about imagination, it's about, and by that I mean being able to anticipate where different elements of a photograph - the street, the signs, the people - will align to make the perfect picture. There are a lot of street photographers out there, butand, like in any other field of photography, there are just a few of them."Sehr angeregt kommt-Autor Freddy Langer von der Biennale der aktuellen Fotografie in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen zurück, die in acht Ausstellungen "" sagt und das Medium zugleich feiert. Besonders am Herzen liegt ihm ein Projekt des Bildersammlers, der nur mit fremden Bildern arbeitet: "Jetzt legt er in der Mannheimer Ausstellung 'Kein Bild ist eine Insel' mit 'Other People's Pictures' einevor, lauter Fotobände zu jeweils einembei Instagram - von '' über 'Hotel Room' bis 'You are here'. Die Bücher liegen in einer Reihe auf einem schier unendlichen langen Regalbrett. Statt auf die Unübersichtlichkeit der täglichen Bilderflut mit weiteren Bildern zu reagieren, wird der Künstler gewissermaßen zum Filter."Anne-Catherine Simon besucht für diedie Ars Electronica in Linz und landet prompt "in der. Allerorten in den riesigen Räumlichkeiten der Linzer Postcity lauert sie, für die Künstler wie die Besucher. Lachhaft lassen wir uns von Äußerlichkeiten manipulieren: Kaum ähnelt ein Roboterteil einem Kopf, einem Arm, empfinden wir schon ferne Verwandtschaft, projizieren unser Inneres hinein,, nennen den Roboter 'neugierig' oder 'verspielt'. Überall suchen wir uns selbst, beziehungsweise, was fast dasselbe sein kann: Beziehung. Vertrautheit." Im rümpft Helmut Ploebst die Nase: Roboter, findet er, machen die Künstler eher infantil.In der fragt sich Tal Sterngast, was genau es bedeutet, dass vier Reproduktionen von"Birkenau"-Zyklus jetzt im Deutschen Bundestag hängen - ein Zyklus, der vier Fotos zur Grundlage hat, die Auschwitz-Häftlinge aufgenommen hatten und die Richter übermalt hat : "Die Bilder legen einenahe und konvertieren sie in ein Genre, das in gewissem Gradhat, dessen sich Richter wohl bewusst ist. Wenn die adäquate Reaktion auf die Frage der Darstellbarkeit tatsächlich in der Auslöschung undbesteht, warum werden so viele Bücher und Texte darüber veröffentlicht? Warum werden dem 'Birkenau'-Zykluszur Seite gestellt? Der Titel 'Birkenau' funktioniert wie ein Etikett, das bereits die Prozedur des Entzifferns aktiviert. Jedes andere verwischte Bild hätte dieselbe Funktion erfüllt."Weitere Artikel: In der feiert Philipp Meier den Schweizer Künstler, dem gerade eine Überblicksschau im Bündner Kunstmuseum in Chur gewidmet ist. Christian Saehrendt untersucht die Psyche von. Und Gabriele Detterer versucht der Masse ihrerHerr zu werden. Besprochen wird die große Schau des Schweizer Künstlersin der Bundeskunsthalle Bonn ( Art