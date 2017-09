ist jetzt seit 200 Tagen in Haft - nach wie vor unter erschwerten Bedingungen, die seine Frauim Gespräch mit Eva Thöne vonals unmenschlich anprangert: "Wissen Sie, was die langfristigen Auswirkungen der Isolationshaft sind, können Sie beurteilen, was das mit einem Menschen macht? Isolationshaft... Er versucht, sich zu beschäftigen, liest - wir beide schreiben uns häufig Briefe, über die alltäglichen Dinge, lesen die gleichen Bücher, um später darüber zu diskutieren. Er macht ein bisschen Sport in seiner Zelle. Einmal in der Woche darf er fürauf den Sportplatz des Gefängnisses,für zehn Minuten telefonieren."In der beschreibt Dilek Mayatürk Yücel die Situation in einer Art: "Einem Menschen in Isolationshaft werden ganzeaus seinem Leben geraubt. Unrechtmäßig. Nur weil er seine Arbeit getan hat. Nur weil er Artikel geschrieben hat. Nur weil er Interviews geführt hat."In seiner letzten Folge der Türkischen Chronik in der stellt Yavuz Baydar fest: Die Türkei ist auf dem Weg zum. Längst sind verschiedene Gesellschaftsbereiche von Erdogan anhängig, durch die Umverteilung von Ressourcen festigte er seine Wählerbasis: "Alles drehte sich um das öffentliche. In der guten alten Zeit, als die Versuche, die Kriterien für eine EU-Mitgliedschaft zu erfüllen, zu klappen schienen, lag der alten AKP-Führung noch sehr viel an der Rechenschaftspflicht. Dann aber, etwa von 2010 an, erregte das öffentliche Beschaffungsgesetz das Interesse von Erdogan und seinen Freunden. Nach und nach wurde es mehr als 160 Mal geändert, bis es schließlich einem '' glich. Die Folge war eine tief greifende, der Weg für eine 'organisierte Plünderung' unter politischem Schutz war geebnet."Und im fordert der Dramaturgmit den: "Diesen kritischen Stimmen gilt es jetzt den maximalen Schutz zu geben, nicht nur, weil die deutsche Regierungspolitik der letzten zehn Jahre viele der sogenannten Erdogan-Anhänger selbst produziert hat, sondern weil das die staatliche Schutzpflicht umfasst. Der Dramaturg und Autorhat beispielsweise unlängst gefordert, alle türkischen Suchbefehle von Interpol und Europol zu veröffentlichen, damit die jeweils betroffenen Menschen Bescheid wissen. Wusste etwa nur die spanische Polizei, dass der Schriftstellergesucht wurde und nicht die deutsche? Wieso wurden keine Schutzmaßnahmen ergriffen? Weshalb wurde Akhanla nicht gewarnt?"Reinhard Veser kommentiert in derden Prozess gegen den russischen Regisseur: "Das Ziel des Kremls ist es, eine nicht vom Regime kontrolliertezu verhindern. Mit dem Prozess gegen den Künstler Serebrennikow geht das Putin-Regime einen entscheidenden Schritt weiter: Es hat begonnen, dender Russen mit polizeilichen Mitteln auszutragen."