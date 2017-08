Ingibt es kein unabhängiges Parlament mehr und keine unabhängige Justiz. Die Medien sind gleichgestellt, und auch der Film hängt als Kunstform mit der größten Verbreitung von staatlichen Zuwendungen ab. Warum aber hat der russische Staat jetzt einen so vieldeutigen Künstler wie, einen Theaterregisseur, dessen Einfluss äußerst begrenzt ist? Weil Putin die Wirtschaft durch Korruption ruiniert hat und ihm jetzt das Geld ausgeht, meint in derder russische Science-Fiction-Autor. Er kann die Elite nicht mehr einfach kaufen. Die politische Elite spüre den Druck schon länger, jetzt sei eben auchdran: "Der Fall Serebrennikow fordert sie im Grunde auf, einen der beiden von der russischen Intelligenzija längst ausgetretenen Pfade zu wählen: die Klappe zu halten oder stiften zu gehen." Auch der seit 2014 Jahren in Berlin lebende russische Journalist Nikolai Klimeniouk meint in der: "Es gehtüber den gesamten Kulturbetrieb."Der meldete gestern, dass sichzu einer Haltung zum Brexit durchgerungen hat: Die Partei will jetzt doch einen, also im Binnenmarkt bleiben. Imkann Zoe William das nur begrüßen : "In laying out a forthright and practical alternative to the, Labour has effectively restored Brexit to the grasp of parliamentary politics, one in which MPs can vote as their reason and consciences determine. Where previously the plan swung like a pendulum between Tory factions, announced categorically one day and briefed against the next, it is now fixed. In seeking clarity for its own position, Labour has surely forcedfrom the government."