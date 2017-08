Gespalten reagieren die Kritiker auf Inszenierung vonFukushima-Stück "Kein Licht" bei der Ruhrtriennale. In der meint Andreas Wilink: "Effektvoll illustrativ leiert dasund geordnete Chaos mal kalauernd aus, findet sich buchstäblich zum Kugeln komisch, strampelt sich szenisch ab, leistet sich eine Couture-Modenschau mit roter und blauer Satelliten-Empfänger-Figurine namens Hans und Grete(l), mit Schutzanzügen, Trikots, Roben und addiert - charming - eins ums andere Bild.fluten Schwarzweiß über die Monitore oder begleiten die Künstler bei Pariser Flair, wenn sie im französischen Autoverkehr Sprit und Energie vertun."Kompositionen findet er hingegen "klangschön" und "satt".-Kritiker Egbert Tholl erlebt: "Tatsächlich rinnt 'Kein Licht' ohne die Schärfe, die der Nobelpreisträgerin sonst innewohnt, an der Katastrophe bloß vorbei und umkreist den auch nicht bahnbrechenden Gedanken, dass wir, wenn wir alle Energie verbrauchen, uns über die Folgen von deren Herstellung nicht beschweren dürfen."Und in derist Jan Brachmann angesichts der vielenein wenig ratlos: "An die Stelle der Verweise auf eine verlorene Kultur des Dialogs mit der Natur treten nun Anspielungen auf dieund den eigenen Kulturbetrieb: Die sprechende Puppe 'Atomi' muss flugs in den Sarg, ''. Das Ende der Atomenergie in Deutschland wird verkündet: "Wir steigen aus. Wir schaffen das. Äh, quatsch, wir lassen das.'"Bei einer ihrer Premieren in Afghanistan sprengte sich einin die Luft, lange durfte das afghanische "Azdar"-Ensemble berichtet Michael Laage in der. Beim Kunstfest Weimar feierte "Malalai - die afghanische Jungfrau von Orleans" in der Inszenierung vonundnun Premiere. Laage hätte zwar auf das Bemühen umverzichten können, aber: "Wann immer sich der afghanische Echoraum öffnet, gewinnt Schusters Inszenierung deutlich an Kraft. Besonders kurz vor der Pause, als alle Ensemblemitglieder aus den Rollen treten und aus afghanischem, französischem, israelischem und deutschem Blickwinkel über Kraft und Chance zur Vergebung diskutieren. Geht das? Nach so unermesslich vielen Opfern? Einer der Azdar-Männer nimmt die Rolle des Attentäters vom Dezember 2014 auf sich - wird ihm vergeben werden können, weil er ja in aller mörderischen Verblendung ein Mensch war? Hier gewinnt die Aufführung eine Tiefe wie sonst nirgends. Sie berührt ein. Was, wenn auch diesind?"Besprochen werdenInszenierung von Albert Camus' Stück"Caligula" in Darmstadt ( Nachtkritik ) undDante Trilogie "Three Stages: Model + In medias res + El Dorado" bei der Ruhrtriennale (