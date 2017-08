Im Gekabbel zwischenund unser Resümee ) mischt sich jetzt auch Jürgen Kaube ein, im Leitartikel auf der Seite eins: "Was viele Bürger gegen die Öffentlich-Rechtlichen aufbringt, sind nicht nur Krisen eines politisch unbefangenen, unabhängigen Journalismus. Es ist vielmehr die, man brauche das viele Geld und immer mehr davon, um die Grundversorgung der Demokratie zu gewährleisten.? Traumschiff, Quiz und Kochshows im Verfassungsauftrag? ... Niemand in den Zeitungen schätzt gering, was das Deutschlandradio und andere Sender leisten. Oder. Aber das Gros des zwangsfinanziert Ausgestrahlten hat, einem Bildungsauftrag oder auch nur dem Anregen von Gedanken zu tun, die anders als durch immer höhere Pflichtabgaben nicht zu haben wären."In derhat Michael Hanfeld keinerlei Problem mit der Schließung der Plattform "Linksunten.indymedia" nur richtigfinden: "Was den gewaltbereiten Linksextremisten von 'linksunten' zu 'demokratischen Standards' sonst so einfällt, wird klar, wenn es heißt 'Keinwar jemals unpolitisch' oder wenn der 'subversive Charme der Bilder des Widerstands' besungen wird. Dass 'linksunten.indymedia' überhaupt so lange online war, lässt sich nur dadurch erklären, dass die Sicherheitsbehörden sohatten, um die (sich radikalisierende) Szene zu beobachten."