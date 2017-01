Dassteht kurz vor dem Kollaps, berichtet Julia Smirnova in der. Etwa dreißig Schriftsteller, darunterund, haben den Verband bereits verlassen, weil sich dessen Spitze weigerte, eine Erklärung zu unterstützen, die um Milde für den inhaftierten ukrainischen Regisseurbat. Neben hat auch Swetlana Alexijewitsch : "Die Nobelpreisträgerinwarf dem russischen PEN vor, '' und reichte ihren Austritt ein. 'In den Perestroika-Jahren waren wir stolz auf unseren PEN, jetzt schämen wir uns. So kriecherisch verhielten sich russische Schriftsteller nur zur Stalin-Zeit.'"Was macht Literatur mit dem Gehirn? Diehat ihr Gespräch mit der Schriftstellerinund dem Hirnforscheronline gestellt. Es geht um Literatur, geistige Erfahrung, Erkenntnis und Bewusstsein. Hustvedt: "Natürlich können Wissenschaftler heute schon ganz wunderbare Roboter bauen. Aber was sie noch nicht geschafft haben, ist, menschliches Bewusstsein, menschliche Gefühle gut zu imitieren. Auch die Forschung an(KI) hat sich in Richtung stärker verkörperter Ansätze bewegt, nachdem sie in lauter Sackgassen gerannt war. Selbst einen Roboter zum Laufen zu bringen war ohne ein verkörpertes Modell unmöglich.." Gallese: "Vor allem hier in Europa wird viel Kraft und Geld in eine Fantasie gesteckt: dass wir einfachbrauchen, um zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert... Das ist nicht nur verrückt und eine Geldverschwendung; es wird sich auch rächen."Mitverlässt auch ein großer Leser und ausgewiesener Literaturfreund das Weiße Haus. Betrübt nimmt Peter Praschl in derAbschied. Einen Anlass dazu bietet ihm ein großes Gespräch über Literatur, das Michiko Kakutani, die Literaturkritikerin der, vor wenigen Tagen mit dem scheidenden Präsidenten geführt hat. Diebringt davon heute eine Übersetzung. Unter anderem geht es darum, wie er mit Literatur sein Auffassungsvermögen unter den drögen Eindrücken der steten Briefings und Statistiken imprägnierte: "In diesen Momenten war Belletristik ganz gut, um mich anunserer täglichen Diskussionen zu erinnern ... Ich zum Beispiel fühle mich (der Schriftstellerin verbunden. Wir sind so etwas wie Brieffreunde." Mehr dazu auch in diesem Feature über den Leser Barack Obama.Weiteres: In der porträtiert Roman Bucheli den Schriftsteller , dessen neuen Roman "Elefant" Thomas Steinfeld in der bespricht . Mit dem Weggang vonaus dem "Literarischen Quartett" ( siehe Efeu von gestern) stehe der Weg nun frei fürs Bekenntnis zu Quote und Jugend, schreibt Adrian Schulz in einer hämischen-Glosse. Und die hat endlich Lars Weisbrods schönes Gespräch mitonline nachgereicht ( unser Resümee ).Besprochen werden"Die Terranauten" ( Welt ),"Statt etwas oder Der letzte Rank" ( Freitag ),undScience-Fiction-Comic "Drifter" ( Tagesspiegel ) und"Aurelia" ().