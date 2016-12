Schon gestern äußerte Stefan Kuzmany inseine seltsame Gefühlskälte angesichts des(unser Resümee ). Kersten Augustin sieht es nun inähnlich und führt seine emotionale Taubheit darauf zurück, dass er selbst nie zu diesen Spießern auf den Weihnachtsmarkt gehen würde und dass in seiner Neuköllner Hipsterblase nichts passiert ist. Ohnehin hat er viel mehr Angst vor den", obwohl bislang noch kein AfD-Politiker zwölf Menschenleben auf dem Gewissen hat: "Gelassenheit wird aber nicht reichen, um dender Terrorangst etwas entgegen zu halten, das zeigen die Erfahrungen in anderen Ländern... Nach den Anschlägen in Frankreich meinten manche Kommentatoren, inein Vorbild gefunden zu haben..." Aber auch "die Bevölkerung in Israel istgerückt..." Na, Hauptsache nichts trübt das eigene Weltbild.Georg Seeßlen steuert in dereine degenhardthafte Weihnachtsmarkt- und Deutsche-Spießer-Beschimpfung bei: "Auf dem Weihnachtsmarkt möchte das deutsche Volk, und das ist es immer am liebsten, wenn es jemanden hat, dem man unterstellen kann, dass er es einem missgönne."Sehr viel konkreter geht die Frage iman, die daran erinnert, dassschon seit längerem im Visier der islamistischen Terroristen stehen: "Ich stelle die einfache Frage: wieso hat mannicht gesperrt und spätestens nach Nizza da einige Betonpoller aufgestellt? So einfach dürfen wir es uns angesichts der Toten und Verletzten nicht machen, rumzuplappern über die offene Gesellschaft und dass das angeblich immer undangeblich überall passieren könne. Weder diese Beruhigungs- und Verschleierungsfloskeln noch allgemeiner Verdacht gegen Flüchtlinge oder Hetze gegen sie sind angesagt. Sondern... Diehaben nicht nur ein Recht auf Mitgefühl und Hilfe zur Genesung, sondern auch auf die Wahrheit, dass siewurden."Richard Herzinger schreibt in der: "Eine Rhetorik undund emotionalen Ruhigstellung der Bevölkerung bestimmt auch das Auftreten der Spitzen von Politik und Staat - als ob sie eine mögliche Aufheizung dermehr fürchteten als die Gewalt der Terroristen selbst."Pünktlich zum Weihnachtsfest und trotz dieses religiös motivierten Massakers hat Daniel Deckers in dertröstliche Erkenntnisse parat: "Auch das lehrt das lange 20. Jahrhundert: Einewäre anders, aber nicht besser. Gegen die Leichenberge, die den Weg des Kommunismus in die klassenlose Gesellschaft säumen, gegen Völkermord im Namen von Rasse und Lebensraum verblassen auch, die mit Blut geschrieben sind." Es sei denn, man zählt sie hinzu.Auch im Feuilleton dererhofft man sich termingerecht Antworten von der Religion. Jürgen Kaube und Hannes Hintermeier lassen Pfarrerinund Kapuzinerbruderüber die Lage diskutieren: Beide sind sich einig, dassohne das Attentat auskommen wird. Außerdem: Andrian Kreye freut sich in der, dass in denrecht moderat auf den Anschlag reagiert wurde.