Zum Ende des Jahres hat dienun auch den sehr schönen, von Klaus Walter in die Wege geleiteten Dialog zwischenundüber den Tod online nachgereicht . Unter anderem geht es dabei auch um das quasi-spirituelle Gemeinschaftserlebnis der kollektiven Trauer, in der sichmanifestiert zu haben schien. Dagegen hat Dath jedoch Einwände: "Immer, wenn etwas als Ersatzreligion bezeichnet wird, werden sowohl die Religion als auch das andere Ding unterschätzt. Was sollte nicht schon alles Ersatzreligion sein: die Wissenschaft, die Technik, der Sozialismus, die sogenannte sexuelle Befreiung … Religion ist etwas Besonderes insofern, als Leute da ihre Handlungen nach etwas ausrichten, was sie nicht begründen, weder logisch herleiten noch mit Evidenzen belegen müssen - das nennt man Glauben. Aber Science-Fiction ist eben nicht Scientology, sie ist ein ästhetisches Gebilde, an das man nicht glauben muss, in dem man aber fantasieren und performen kann. Und so auch Pop. Nur bei- Charles Manson, der denkt, das Weiße Album redet mit ihm - kollabiert Pop in die Form 'Glauben'. Ansonsten aber ist Popdie Möglichkeit,, dass David Bowie mich liebt oder ich ihn verstehe, aber davon."Weiteres:-Autor Hannes Leitlein kommt nach ausgiebigen Recherchen zu dem Ergebnis, dass er, entgegen dem in der eigenen Familie kursierenden Mythos, doch nicht direkt vonabstammt. In Berlin trafen sichundzum gemeinsamen Plattenauflegen und Plaudern, berichtet Natalie Mayroth in der. Derbefasst sich zu Weihnachten noch einmal ausgiebig mitund hat zwei Features von Kari Hesthamar aus dem Jahr 2007 wieder online gestellt: Für "If it Be Your Will" hat die Autorin es geschafft, den Musiker ausgiebig zu interviewen, in "So Long, Marianne" erinnert sich Cohens langjährige Geliebtean die gemeinsame Zeit mit dem Musiker. Zum Tod des Cellisten und Dirigentenschreiben Christian Wildhagen ( NZZ ), Ljubisa Tosic ( Standard ), Ulrich Amling ( Tagesspiegel ) und Harald Eggebrecht ().Besprochen werdenundImpro-Album "The Declaration of Musical Independence" ( Standard ) und das Weihnachtskonzert desmit dem Tagesspiegel ).Mittlerweile eine liebgewonnene Weihnachtstradition: Auch in diesem Jahr spendiert der Pianist aufwieder einen Festtagsmix mit zahlreichen musikalischen Trouvaillen.