Schwerpunkt Berlin

=====

Stefan Kuzmany schreibt beiüber seine emotionalenach dem Berliner Anschlag: "Ich finde es schlimm, dass zwölf Menschen auf dem Breitscheidplatz sterben mussten, jeder zu früh und jeder sinnlos. Aber obwohl der Anschlag in Berlin stattgefunden hat, in der Stadt, in der ich seit bald 15 Jahren lebe, bleibt mir." Und erklärt diese Empfindungslosigkeit gleich zur höheren Moral: "Trotzig bleibe ich dabei,zu sein, jetzt erst recht. Ich kann mich nicht dazu bringen, eine Gruppe zu hassen oder eine Religion für den Terror verantwortlich zu machen. Ich bin stur überzeugt davon, dass Schuldselbst trägt und jene, die ihn dazu manipuliert haben, seine Tat zu begehen."Im singt Peter von Becker eine Hymne auf diese "": Es sei "ein gutes Zeichen auch in schlechten Tagen, wenn eine Gesellschaft wie jetzt die der Berliner Bürgerinnen und Bürger trotz aller Trauer ganz überwiegend mit Besonnenheit undreagiert. Wenn eine manchmal gewiss ruppige Stadt sich das im Grunde doch lächelnde Gesicht nicht zur trostlosen Grimasse verzerren lässt. Mit anteilnehmender Entspanntheit. Mit."Aber selbst wenn viele es nicht wahrhaben wollen, und sogar auf dem Weihnachtsmarkt einwieder aufgenommen wurde: "reiht sich nun hinter Madrid, Paris, London und Nizza auf derin diesem Jahrhundert ein", schreibt im: "Der Name des, eines eher trostlosen, länglichen Areals in dem seltsam zentrumslosen Zentrum West-Berlins, wird nun zu einem, wie das Bataclan in Paris, die Atocha-Station in Madrid und die Pronmenade des Anglais in Nizza."In der staunt Joachim Güntner über die, mit der deutsche Politiker und Medien auf den Terroranschlag reagierten. Jürgen Kaubes Hinweis in der, Rechtsstaatlichkeit bestehe darin, "die Schuld dem Täter und nicht seiner Herkunft zuzurechnen", hält er allerdings entgegen: "Natürlich ist kein Flüchtling ein, nur weil er Flüchtling ist. Aber wenn man bei gewöhnlichen Kriminellen das Milieu heranzieht, um die Prägung ihrer Motive zu beleuchten, dann ist es nicht absurd, bei Tätern mit Migrationshintergrund auch ebendiesen Hintergrund mitverantwortlich zu machen. In juristische Haftung lässt sich zwar nur das Individuum nehmen, das verbrecherisch gehandelt hat. Dieindes reicht weiter."Mindestens einen "Hauch von Fatalismus" meint Richard Herzinger in deraus den zurückhaltenden Reaktionen der Politiker herauszulesen: "Eine Rhetorik und Tonlage der Beschwichtigung undbestimmt auch das Auftreten der Spitzen von Politik und Staat - als ob sie eine mögliche Aufheizung der öffentlichen Stimmung mehr fürchteten als die Gewalt der Terroristen selbst... Gerade um extremistischen und rassistischen Einpeitschern nicht das Feld zu überlassen, muss von den demokratischen Politikern auch eine klare und immer wieder überzeugend erneuerteformuliert werden."Eine Debatte über dieist nun auch fällig, meint Christian Geyer in der, der staunt, dass es jemandem, der bekanntermaßenbesorgen will und Kontakte zurunterhalt, so einfach "gelingt, einfach abzutauchen, nachdem die eine Behörde vor einer schwer staatsgefährdenden Tat Amris gewarnt, die andere Behörde ein Ermittlungsverfahren in dieser Sache wieder eingestellt hatte, weil, wie sie sagt, ein Straftatbestand nicht erkannt werden konnte. Was läuft hier?" stimmt dem in derzu: "Dass der Anschlag gelang, obwohlim Visier von Terroristen sind, gibt ebenso zu denken wie die Flucht des Hauptverdächtigen und die, die langsam zutage treten, was dessen kriminelle Vergangenheit und das Versagen der Behörden anbelangt."Für dieschicken die britischen SchriftstellerInnenundStimmungsbilder aus Großbritannien. Über das politische Klima nach dem-Votum schreibt Thirlwell: "Die Lager der Parteien wurden ersetzt durch die Befürworter von 'Leave' und 'Remain', was zeigt, wie fragil unser System ist. Es ist sinnlos geworden, einer Partei treu zu sein. Ohne solche Zugehörigkeiten verpufft aber die Struktur der Demokratie. Obwohl wir noch die Sprache der Demokratie und Freiheit benutzen, befinden wir uns bereits in einer neuen Landschaft voller Beschränkungen. In Diskussionen kontrovers um einzu kreisen, ist keine Freiheit. Freiheit bestünde darin, die Gültigkeit des Dogmas zu leugnen - des faschistischen Dogmas, dass man Menschen in ihrer Angst respektieren müsse, Menschen, die sich in der Angst vor Zuwanderung, ineinigeln."