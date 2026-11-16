Kulturpolitik In der SZ schlagen Peter Laudenbach und Gerhard Matzig Alarm: "Die deutsche kulturelle Infrastruktur ist ähnlich gesund und vital wie die Deutsche Bahn". "Claudia Schmitz, die Geschäftsführerin des Deutschen Bühnenvereins, schätzt etwa, dass nicht weniger als '80 Prozent der Theatergebäude in Sanierungsmaßnahmen, vor einer Sanierung oder sanierungsbedürftig sind, vielleicht sogar mehr'. Das sind gewaltige Dimensionen, aber überraschend sind solche Zahlen nicht. 'Ein ganz normales Stadttheater braucht zur reinen Instandhaltung des Gebäudes und der technischen Infrastruktur jährliche Investitionen, die schnell bei einer Million Euro und mehr liegen können. In vielen Städten ist das in den vergangenen Jahren und zeitweise auch über einen längeren Zeitraum hinweg vernachlässigt worden', sagt Schmitz. Das rächt sich jetzt, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt." Archiv: Kulturpolitik Stichwörter: Sanierung von Opernhäusern, Kulturinstitutionen nach oben

Europa Felix Dachsel liest für den Spiegel Gedichte der bös-glamourösen Linken-Politikerin Vanessa Emde aus Neukölln, die mit ihrem trotzigen Bestehen auf ihren Israelhass die rot-grüne-rote Koalition verhindern könnte. Sie hat Talent, findet er: "Emdes Laufbahn hat in den vergangenen Wochen bei ihren Kritikern Gespött ausgelöst. Sie suchten ihren Werdegang ab nach Verhöhnungspotenzial und nahmen ihre Biografie als Beleg einer steuerfinanzierten Künstlerexistenz, die sich im Windschatten üppiger Stipendien an einem Staat abarbeitet, der sie finanziert. Sie mokierten sich über Stationen bei einem 'Queer-Feministischen Laientheater' in Berlin oder erfreuten sich an einem Theaterstück mit dem kindlichen Titel 'Geht ein Pfirsich ins Schwimmbad...' Und sie übersahen dabei das dramatische Talent der Vanessa Emde, ihre reichen theatralen Mittel. Sie ist vorbereitet für den letzten Akt."



In einem Essay auf Zeit Online macht sich der Schriftsteller Deniz Utlu für Elif Eralp stark, die er aus seiner Jugendzeit kennt. Er trifft sie zum Gespräch und zeichnet ihren Werdegang nach: Ihre Politik, meint er, müsse ganz klar als "ein klares Zeichen gegen den neuen Rechtsextremismus" gesehen und auch mit Blick auf ihre deutsch-türkische Biografie verstanden werden. So kommt er im Kontext von Eralps Kritik am Verfassungsschutz auf die NSU-Morde zu sprechen: "'Die Verwicklung des Verfassungsschutzes, das Aktenschreddern, das interessiert die gar nicht', sagt Elif über jene, denen ihre Kritik am Verfassungsschutz zu weit geht: 'Während wir uns fragen mussten: Sind wir hier eigentlich noch sicher?' Elif Eralp wird vorgeworfen, dass sie rechtsstaatlichen Institutionen misstraue. Aus meiner Sicht ist dieser Vorwurf absurd: Ist es nicht logisch, dass man am Verfassungsschutz nach seinen Verwicklungen im NSU-Kontext zweifelt? Wäre alles andere nicht ein Ausdruck von mangelnder Sorgfalt gegenüber dem Rechtsstaat? Im Wahlkampf hatte Elif gesagt, dass sie langfristig die Abschaffung des Verfassungsschutzes wolle. Im Sondierungspapier ist davon nicht die Rede. Sie sagt dazu, dass Kompromisse selbstverständlich sind, wenn man nicht allein regiert. Wichtig sei vor allem eine stärkere demokratische Kontrolle." Archiv: Europa Stichwörter: Emde, Vanessa, Eralp, Elif, Utlu, Deniz, NSU-Morde, Verfassungsschutz nach oben

Gesellschaft 1976 war das große Jahr der Sponti-Bewegung in Frankfurt, der noch sympathischsten Spielart der radikalen Linken jener Jahre - Reinhard Mohr erinnert auf der "Ereignisse und Gestalten"-Seite der FAZ an das Jahr. Das Politische sedimentierte sich sozusagen, wurde privat, und spielte sich in Projekten und Initiativen ab, mit mehr Einfluss auf die Gesellschaft als alle K-Gruppen: "Die Sponti-Szene der siebziger Jahre war auch ein Stück jener 'Heimat' gewesen, worin laut Ernst Bloch angeblich 'noch niemand war' - also doch irgendwie 'Avantgarde', und ein wundersamer Widerspruch dazu: Denn nach außen wurde der Heimatbegriff als Nazivokabel erbittert bekämpft. So hätte das muntere Treiben im aufsässigen Sponti-Dorf trotz aller Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation noch eine Weile 'sein' sozialistischen Gang' (Wolf Biermann) gehen können. Doch am Morgen des 9. Mai 1976 kam die Schockmeldung aus dem Radio: 'Ulrike Meinhof ist tot'." Es folgte das "blutigste Terrorjahr der deutschen Nachkriegsgeschichte".



Es könnte eine Chance sein, wenn man auf breitere Ebene darüber nachdenkt, meint Andreas Rossmann in der FAZ. Aber erstmal erschüttert einen seine bloße Bilanz: "Allein in Nordrhein-Westfalen sollen etwa 1.500 Kirchen leer stehen, vielleicht sind es auch schon an die 2.000. Dass die genaue Zahl nicht bekannt ist und es immer mehr werden, ist Teil des Problems. Offizielle exakte Angaben werden nicht veröffentlicht. Fast scheint es so, als wolle man es so genau gar nicht wissen. Künftig, so die Prognose von Elke Bergt, der Leiterin des Baureferats der Evangelischen Landeskirche in Mitteldeutschland, werden die beiden großen christlichen Konfessionen in Deutschland nur noch rund ein Drittel ihrer Gebäude selbst benötigen. Von derzeit 44.000 Kirchen und Kapellen blieben dann etwa 15.000 übrig." Wie man eine Kirche erfolgreich umwidmen kann, erklärt die FAZ anhand der Lukaskirche Im bayerischen Kelheim, mehr in war das große Jahr derin Frankfurt, der noch sympathischsten Spielart der radikalen Linken jener Jahre - Reinhard Mohr erinnert auf der "Ereignisse und Gestalten"-Seite deran das Jahr. Das Politische sedimentierte sich sozusagen, wurde privat, und spielte sich in Projekten und Initiativen ab, mit mehr Einfluss auf die Gesellschaft als alle K-Gruppen: "Die Sponti-Szene der siebziger Jahre war auch ein' gewesen, worin laut Ernst Bloch angeblich 'noch niemand war' - also doch irgendwie 'Avantgarde', und ein wundersamer Widerspruch dazu: Denn nach außen wurde der Heimatbegriff als Nazivokabel erbittert bekämpft. So hätte das muntere Treiben im aufsässigen Sponti-Dorf trotz aller Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation noch eine Weile 'sein' sozialistischen Gang' (Wolf Biermann) gehen können. Doch am Morgen des 9. Mai 1976 kam die Schockmeldung aus dem Radio: ''." Es folgte das "blutigste Terrorjahr der deutschen Nachkriegsgeschichte".Es könnte eine Chance sein, wenn man auf breitere Ebene darüber nachdenkt, meint Andreas Rossmann in der. Aber erstmal erschüttert einen seine bloße Bilanz: "Allein in Nordrhein-Westfalen sollen etwastehen, vielleicht sind es auch schon an die 2.000. Dass die genaue Zahl nicht bekannt ist und es immer mehr werden, ist Teil des Problems.werden nicht veröffentlicht. Fast scheint es so, als wolle man es so genau gar nicht wissen. Künftig, so die Prognose von Elke Bergt, der Leiterin des Baureferats der Evangelischen Landeskirche in Mitteldeutschland, werden die beiden großen christlichen Konfessionen in Deutschland nur noch rund ein Drittel ihrer Gebäude selbst benötigen. Von derzeit 44.000 Kirchen und Kapellen blieben dann etwa." Wie man eine Kirche erfolgreich umwidmen kann, erklärt dieanhand derIm bayerischen Kelheim, mehr in efeu Archiv: Gesellschaft Stichwörter: Spontis, Frankfurt am Main nach oben

Wissenschaft Über die wissenschaftspolitischen Vorstellungen der AfD in Sachsen-Anhalt wurde schon viel Sorge formuliert, über die der Linkspartei in Berlin weniger. Heike Schmoll findet beide im Leitartikel der FAZ gleichermaßen problematisch: "Was vordergründig wissenschaftsfreundlich daherkommt, ist ein durch und durch autoritäres Programm der Wissenschaftsgängelung mit viel zu vielen staatlichen Eingriffsmöglichkeiten. Die AfD will Genderstudien und Postkolonialismus abschaffen, die Gruppenuniversität beenden, Klimapolitikfolgen und eine 'kritische' Islamforschung etablieren. Die Linke möchte die Gruppenuniversität stärken, Diversitätsforschung und ökologische Stadtentwicklung und Klimaschutz fördern. Das ist Ausdruck einer radikalen Polarisierung, aber wissenschaftspolitisch gehen beide Extreme nach dem gleichen Muster vor. Die Vorstellung einer den politischen Mehrheiten dienenden Wissenschaft leitet beide - die extreme Rechte wie die extreme Linke." Archiv: Wissenschaft Stichwörter: Wissenschaftspolitik nach oben

Geschichte Die Erinnerungskultur in der Slowakei hat einige blinde Flecken, so der Autor Jan Kapusnak in der NZZ. So werde beispielsweise die slowakische Unterstützung für Hitler-Deutschland beim Überfall auf Polen gerne unter den Teppich gekehrt. Der Nationalaufstand von 1944 wird bis heute instrumentalisiert: "Bei der offiziellen Gedenkfeier zum 82. Jahrestag des Slowakischen Nationalaufstands am 29. August 2026 in Banská Bystrica erklärte Ministerpräsident Robert Fico, der 'Kampf um die Interpretation' des Aufstands dauere an. Er kritisierte eine seiner Ansicht nach zunehmende Feindseligkeit gegenüber Russland und behauptete, die europäische Sicherheit könne nicht ohne Moskau aufgebaut werden. Der Aufstand richtete sich gegen Tisos autoritäres Regime und gegen die deutschen Truppen, die 1944 in die Slowakei eingerückt waren. Dennoch nutzte Fico den Jahrestag, um für ein Entgegenkommen gegenüber Russland zu werben. Seine Interpretation erinnert zugleich an ein älteres sowjetisches Narrativ, das Moskaus Rolle bei der Befreiung hervorhob, während es die demokratischen und nichtkommunistischen Kräfte des Aufstands in den Hintergrund drängte. Tatsächlich vereinte die Erhebung Kommunisten, Demokraten, Soldaten und andere Gegner des Tiso-Regimes, von denen viele die Wiederherstellung einer demokratischen Tschechoslowakei anstrebten." Archiv: Geschichte Stichwörter: Slowakei, Nationalsozialismus, Tiso, Jozef nach oben

Digitalisierung Bei Zeit Online denkt der Kulturwissenschaftler Peli Grietzer über KI und Kunst nach. Wie wird KI unsere Idee von Kunst und Künstler verändern? Müssen wir uns vielleicht von der Idee eines kreativen Schöpfers verabschieden? "Hegel hat die konstitutionelle Monarchie einmal verteidigt mit einem Argument, das uns heute seltsam erscheint: Es müsse, fand er, eine Person geben, die den Staat verkörpert, der Staat könne nicht einfach nur als kollektive Struktur existieren. Es müsse einen Fürsten geben, der dieser Staat ist in Fleisch und Blut. Dieses Argument kommt uns, wie gesagt, heute seltsam vor - und vielleicht wird uns rückblickend auch das Argument seltsam erscheinen, dass wahre Kunst eine individuelle Person als Schöpfer kennen muss. Dass eine einzelne Person der Flaschenhals sein muss zwischen Menschheitsgeschichte und Rezeption eines Kunstwerks. Vielleicht erweist sich das als genauso kontingente Sentimentalität wie Hegels Argument für die Monarchie." Archiv: Digitalisierung Stichwörter: KI, Künstliche Intelligenz, Grietzer, Peli nach oben