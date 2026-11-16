Efeu - Die Kulturrundschau
Der unbeugsame Wunsch nach Unmittelbarkeit
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16.11.2026. Die FAZ vertieft sich in Wiesbaden in die kraftvollen Farbspiele von Judit Reigl. Das Wiener Aktionismus Museum schließt - angesichts der Tatsache, dass hier das Werk des verurteilten Sexualstraftäters Otto Mühl im Mittelpunkt stand, können die Feuilletons die Schließung verschmerzen. Die Kritiker trauern um den deutsch-türkischen Liedermacher Ozan Ata Canani. Wie Brecht in der Gegenwart aussehen kann, lernt die Nachtkritik in Ariane Kareevs Dortmunder Inszenierung von "Die heilige Johanna der Schlachthöfe".9punkt - Die Debattenrundschau vom 16.11.2026 finden Sie hier
Kunst
Elke Buhr schreibt für Monopol zur Schließung des Wiener Aktionismus Museum. Angesichts der Tatsache, dass das Werk des verurteilten Sexualstraftäters Otto Mühl im Zentrum steht, ist die Schließung für sie nur angemessen: "Ein Privatmuseum wie dieses, gegründet von einem Kunsthändler, ist immer auch ein Versuch, die Werke im Markt zu platzieren und ihren Wert zu steigern. Welch eine Genugtuung, wenn dieser Plan im Falle Mühls nicht aufgeht. Es bleibt skandalös, dass so viele Akteure im Kunstbetrieb so lange dachten, man könne mit der Musealisierung Muehls einfach weitermachen und seine Opfer als Kollateralschaden verbuchen."
In der taz sieht Uwe Mattheiß es ganz ähnlich. Für ihn kokettiert die von Museumsleiter Klaus Albrecht Schröder kuratierte Schau "Kunst am Abgrund" mit dem Missbrauch. "Die Ambivalenz im Wording öffnet den Weg zu Mühls Bagatellisierung seiner Straftaten in einer romantisierenden Selbstinszenierung als artiste maudit. Der Versuch, sein Oeuvre als geschlossenes Gesamtwerk eines Künstler-Genius zu validieren, misslingt gleich mehrfach. Dabei werden ganze Werkkomplexe ausgeblendet, die genau das sind, wovon Schröder Arbeiten, die er zeigt, freisprechen will: 'Beweismittel seiner Straftaten'. Was zu sehen ist, bleibt ein Torso. Standfotos aus der Aktionistenzeit, wie etwa von der Aktion 'Leda und der Schwan', zeigen im zeitlichen Abstand vielleicht nur, was sich ein früherer Wehrmachtsangehöriger unter sexueller Befreiung vorstellte."
Wer dagegen etwas Erfreuliches sehen will, sollte sich FAZ-Kritikerin Paula Jänig zufolge nach Wiesbaden begeben, um die Ausstellung "Judit Reigl. Couleur vivante" im Museum Reinhard Ernst zu sehen: "Ihre einzigartige Bildsprache lebt vom Drang, die Farbe aus der Form zu befreien, vom Experiment, von der freien, mitunter gewaltsamen Improvisation. Das Material Farbe, diese eigenwillige Substanz hatte für sie etwas existenziell Physisches. Ihre großformatigen Leinwände leben von der Geschwindigkeit, vom Tempo, vom Einsatz ihres ganzen Körpers ins Bild hinein. Es ist eine Anarchie der Farbe, die vom unbeugsamen Wunsch nach der Unmittelbarkeit des malerischen Ausdrucks spricht. Sie arbeitete mit Händen, verreibt die Farbe gegen den Druck der Leinwand, verschmiert sie mit einer selbst gebogenen Gardinenstange. Diese Malereien beweisen wieder einmal: Improvisation ist alles andere als 'nur Zufall'. Es ist das Betreten eines offenen Raums mit dem absolut verinnerlichten Gespür für das eigene Material."
Weiteres: Die Versteigerung des Van-Gogh-Gemäldes 'Châtaigniers en fleurs' gestaltet sich schwierig, meldet Ursula Scheer in der FAZ, eventuelle Restitutionsansprüche der Erben von Gottfried Bermann Fischer sind noch nicht geklärt. Für Monopol beschäftigt sich Hannah Hennig mit Dominik Maringers Foto-Reihe 'LAND jugend'.
Besprochen werden: Die Ausstellungen "Krieg und Konfitüre. George Grosz x Daniel Richter" im Museum Hamm (SZ) und "Auf Rubens" im Herzoglichen Museum Gotha (Monopol).
In der taz sieht Uwe Mattheiß es ganz ähnlich. Für ihn kokettiert die von Museumsleiter Klaus Albrecht Schröder kuratierte Schau "Kunst am Abgrund" mit dem Missbrauch. "Die Ambivalenz im Wording öffnet den Weg zu Mühls Bagatellisierung seiner Straftaten in einer romantisierenden Selbstinszenierung als artiste maudit. Der Versuch, sein Oeuvre als geschlossenes Gesamtwerk eines Künstler-Genius zu validieren, misslingt gleich mehrfach. Dabei werden ganze Werkkomplexe ausgeblendet, die genau das sind, wovon Schröder Arbeiten, die er zeigt, freisprechen will: 'Beweismittel seiner Straftaten'. Was zu sehen ist, bleibt ein Torso. Standfotos aus der Aktionistenzeit, wie etwa von der Aktion 'Leda und der Schwan', zeigen im zeitlichen Abstand vielleicht nur, was sich ein früherer Wehrmachtsangehöriger unter sexueller Befreiung vorstellte."
Wer dagegen etwas Erfreuliches sehen will, sollte sich FAZ-Kritikerin Paula Jänig zufolge nach Wiesbaden begeben, um die Ausstellung "Judit Reigl. Couleur vivante" im Museum Reinhard Ernst zu sehen: "Ihre einzigartige Bildsprache lebt vom Drang, die Farbe aus der Form zu befreien, vom Experiment, von der freien, mitunter gewaltsamen Improvisation. Das Material Farbe, diese eigenwillige Substanz hatte für sie etwas existenziell Physisches. Ihre großformatigen Leinwände leben von der Geschwindigkeit, vom Tempo, vom Einsatz ihres ganzen Körpers ins Bild hinein. Es ist eine Anarchie der Farbe, die vom unbeugsamen Wunsch nach der Unmittelbarkeit des malerischen Ausdrucks spricht. Sie arbeitete mit Händen, verreibt die Farbe gegen den Druck der Leinwand, verschmiert sie mit einer selbst gebogenen Gardinenstange. Diese Malereien beweisen wieder einmal: Improvisation ist alles andere als 'nur Zufall'. Es ist das Betreten eines offenen Raums mit dem absolut verinnerlichten Gespür für das eigene Material."
Weiteres: Die Versteigerung des Van-Gogh-Gemäldes 'Châtaigniers en fleurs' gestaltet sich schwierig, meldet Ursula Scheer in der FAZ, eventuelle Restitutionsansprüche der Erben von Gottfried Bermann Fischer sind noch nicht geklärt. Für Monopol beschäftigt sich Hannah Hennig mit Dominik Maringers Foto-Reihe 'LAND jugend'.
Besprochen werden: Die Ausstellungen "Krieg und Konfitüre. George Grosz x Daniel Richter" im Museum Hamm (SZ) und "Auf Rubens" im Herzoglichen Museum Gotha (Monopol).
Musik
Der türkisch-deutsche Liedermacher Ozan Ata Canani ist tot - er war mit seinen auf Deutsch gesungenen Texte eine wichtige Figur in der Annäherung zwischen türkischen Gastarbeiter-Communitys und der deutschen Mehrheitsgesellschaft. In den frühen Achtzigern holte Alfred Biolek ihn ins TV, dann stockte die Karriere - bis eine junge Generation ihn über seinen Auftritt bei Biolek via YouTube wiederentdeckte und ihm in den letzten Jahren eine zweite Karriere ermöglichte, erzählt Ulrich Gutmair im taz-Nachruf. "Seine deutschen Lieder standen in der Tradition der Liedermacher seit Wolf Biermann, seine türkischen konnten sich mit denen der Aşıks, der singenden Poeten der Türkei messen." Er "war bekennender Demokrat, und als solcher schätzte und verteidigte er sein Deutschland. ... Und er war ein Rocker. Wenn er die Bağlama an seine Effektgeräte anschloss, tüftelte er so lange mit der Person am Mischpult, bis seine Langhalslaute den harten, metallischen Sound hatte, den er hören wollte. Wenn Ata spielte, stellte er keinen sentimentalen Orientialismus zur Schau. Mit seiner Laute bretterte er Schmerz, Wut und Trauer heraus." In der SZ schreibt Max Florian Kühlem einen Nachruf.
Sichtlich fasziniert porträtiert der Kunsthistoriker Hubertus Butin in der FAZ die beiden Geigenbauer Stephan von Baehr und Stefan-Peter Greiner, die sich als einstige Konkurrenten zusammengetan haben, um eine Geige zu bauen, die es im Klang mit einer alten Stradivari aufnehmen soll. "Seit Jahrhunderten ist man auf der Suche nach dem geheimnisumwobenen Lack, den die Meister des siebzehnten Jahrhunderts verwendet haben. Er besteht vor allem aus Leinöl und Baumharz. Doch von Baehr stören die 'völlig übertriebenen, romantisierten und manchmal pseudowissenschaftlichen Artikel', die darüber verfasst wurden. Wichtiger ist für ihn: 'Der Lack soll eine Haut sein, und keine Schutzschicht wie bei einem Auto. Leider wird durch zu hartes Polieren, Schellack und immer neue harte Überzüge nicht selten eine Art glänzende Fensterscheibe daraus gemacht. Für mich unendlich schöner ist diese alte, milde, beinahe wachsartig wirkende Oberfläche eines großen Instruments, die gar nicht von oben glänzen muss, weil sie von unten leuchtet.' Den höchst anspruchsvollen und monatelangen Prozess des Lackierens (...) vertrauten Greiner und von Baehr der Hamburger Geigenbauerin Léonie von Baehr an."
Weitere Artikel: In der taz schreibt Detlef Diederichsen einen Nachruf auf Richard Weize, der als leidenschaftlicher Populärmusik-Archivar mit Bear Family Records eines der verdienstvollsten quasi-philologischen Archiv-Labels gegründet hat - und das in einer Zeit als musikarchäologische Hebungen in diesem Segment noch lange nicht selbstverständlich waren. Beim Berliner Konzert von Korn denkt tazlerin Laura Ewert über das Nu-Metal-Revival der letzten Jahre nach. Jakob Biazza plauscht in der SZ mit den Gitarrensoli-Heroen Steve Vai und Joe Satriani, die mit "The Sea of Emotion" ein gemeinsames Album veröffentlicht haben.
Besprochen werden ein Konzert von Bonaparte in Berlin (taz) und ein Auftritt von Tokio Hotel in Wien (Standard).
Sichtlich fasziniert porträtiert der Kunsthistoriker Hubertus Butin in der FAZ die beiden Geigenbauer Stephan von Baehr und Stefan-Peter Greiner, die sich als einstige Konkurrenten zusammengetan haben, um eine Geige zu bauen, die es im Klang mit einer alten Stradivari aufnehmen soll. "Seit Jahrhunderten ist man auf der Suche nach dem geheimnisumwobenen Lack, den die Meister des siebzehnten Jahrhunderts verwendet haben. Er besteht vor allem aus Leinöl und Baumharz. Doch von Baehr stören die 'völlig übertriebenen, romantisierten und manchmal pseudowissenschaftlichen Artikel', die darüber verfasst wurden. Wichtiger ist für ihn: 'Der Lack soll eine Haut sein, und keine Schutzschicht wie bei einem Auto. Leider wird durch zu hartes Polieren, Schellack und immer neue harte Überzüge nicht selten eine Art glänzende Fensterscheibe daraus gemacht. Für mich unendlich schöner ist diese alte, milde, beinahe wachsartig wirkende Oberfläche eines großen Instruments, die gar nicht von oben glänzen muss, weil sie von unten leuchtet.' Den höchst anspruchsvollen und monatelangen Prozess des Lackierens (...) vertrauten Greiner und von Baehr der Hamburger Geigenbauerin Léonie von Baehr an."
Weitere Artikel: In der taz schreibt Detlef Diederichsen einen Nachruf auf Richard Weize, der als leidenschaftlicher Populärmusik-Archivar mit Bear Family Records eines der verdienstvollsten quasi-philologischen Archiv-Labels gegründet hat - und das in einer Zeit als musikarchäologische Hebungen in diesem Segment noch lange nicht selbstverständlich waren. Beim Berliner Konzert von Korn denkt tazlerin Laura Ewert über das Nu-Metal-Revival der letzten Jahre nach. Jakob Biazza plauscht in der SZ mit den Gitarrensoli-Heroen Steve Vai und Joe Satriani, die mit "The Sea of Emotion" ein gemeinsames Album veröffentlicht haben.
Besprochen werden ein Konzert von Bonaparte in Berlin (taz) und ein Auftritt von Tokio Hotel in Wien (Standard).
Film
In der NZZ am Sonntag plauscht Jens Ulrich Eckhard mit John Torturro über dessen neuen Film "The Only Living Pickpocket in New York". Besprochen werden Randa Chahouds Verfilmung von Mithu Sanyals Roman "Identitti" (Tsp) und die ARD-Serie "Die Friesenjunkies" (NZZ am Sonntag).
Bühne
Am Theater Dortmund sieht Nachtkritiker Sascha Westphal, wie Brecht auch in der Gegenwart funktionieren kann. Ariane Kareev inszeniert "Die heilige Johanna der Schlachthöfe" in der ehemaligen Kokerei Hansa: "Gleich zu Beginn lässt sie die Geister des Vergangenen in Gestalt des Dortmunder Sprechchors über die Freifläche im Eingangsbereich der Kompressorenhalle wandern. Es sind zwar statt Stahl- und Kohlearbeiter die Arbeitslosen und Ausgesperrten der Chicagoer Schlachthöfe und die Soldatinnen der 'Schwarzen Strohhüte', die sich in diesem Moment zwischen den Zuschauerinnen und Zuschauer bewegen, aber das macht gar keinen Unterschied. Mit Kareevs Bearbeitung ist Brechts Stück über die Mechanismen des kapitalistischen Systems und über das Scheitern jeglicher Versuche, ihm ein menschlicheres Antlitz zu geben, an dem Ort angekommen, an den es eigentlich schon immer gehört hat."
Weiteres: Das Shakespeare Institute in Stratford-upon-Avon steht vor der Schließung, meldet Tobias Döring in der FAZ, die Shakespeare-Forschung läuft damit Gefahr, ihr "Herz und Hirn" zu verlieren.
Besprochen werden: Das Musical "Kick like a Woman" von Constanze Behrend, Regie führt Gil Mehmert im Kölner Depot 1(SZ), Engelbert Humperdincks "Dornröschen", inszeniert von Anna Bergmann an der Hamburger Staatsoper (Welt), Dominique Schnizers Inszenierung von Johann Nestroys "Das Mädl aus der Vorstadt" im Theater an der Wiener Josefstadt (FAZ), das Festival "Danza Contemporánea de Cuba" in Darmstadt (FR), Lo Malinkes "Alle unter eine Tanne", Regie führt Franz Lorenz Engel an der Komödie Frankfurt (FR), "Der Kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry, Bühnenfassung und Regie von Antú Romero Nunes am Schauspielhaus Zürich (Nachtkritik, NZZ), "Kleine Prinzen" von Lucien Haug, Regie führt Antú Romero Nunes am Theater Basel (Nachtkritik), "Berlin Alexanderplatz" nach Alfred Döblins Roman, Bühnenfassung von Oliver Reese, Regie führt Christoph Mehler am Staatstheater Saarland (Nachtkritik), Michail Bulgakows "Meister und Margarita" in einer Bühnenfassung von Lilja Rupprecht und Jörg Bochow am Staatsschauspiel Dresden, Regie von Lilja Rupprecht (Nachtkritik), Dave Malloys "Natascha, Pierre und der große Komet von 1812" im Münchner Prinzregententheater, inszeniert von Philipp Moschitz (nmz) und Julian Chavaz' Inszenierung von "Rodgers & Hammersteins Cinderella" in der Bearbeitung von Douglas Carter Beane am Theater Magdeburg (nmz).
Literatur
Zwar eine Meldung vom Freitagnachmittag, aber wichtig genug, dass wir sie trotzdem festhalten wollen: Der Rowohlt Verlag hat sich dazu entschlossen, die deutsche Übersetzung von Thélyson Oréliens Roman "C'était ça ou mourir" nach weitgehend glaubhaft bestätigten Vorwürfen von weitreichendem KI-Einsatz nun doch nicht zu veröffentlichen- unsere Resümees zu der Affäre.
Julian Sadeghi berichtet in der taz vom Berliner Open-Mike-Wettbewerb, bei dem sich zuletzt wieder vermehrt junge Stimmen einfinden: "Angesichts der Härten, denen sich junge Menschen ausgesetzt sehen (Wohnung, Klima, Bildungskürzungen), fällt dennoch auf, dass die Texte der Teilnehmer:innen sich der expliziten Gegenwartskritik weitgehend enthalten; eher versuchen, neue Arten der Gegenwartsbeschreibung zu finden."
Besprochen werden unter anderem Julia Decks "Die Wahrheit über Ann" (FR), David Vajdas "Diamanten" (Standard), Jo Angerers "Kaukasus zwischen Macht und Ohnmacht. Eine Reise durch eine zerrissene Region" (Standard), die Ausstellung "Agatha Christie: A World of Mystery" in der British Library in London (FAZ), John Burnsides Essay "Von Riesenalken und Auerochsen. Über das Verschwinden der Arten und unseren Platz in der Natur" (NZZ) und neue Hörbücher, darunter eine aufwändige Produktion von J.K. Rowlings "Harry Potter und der Stein der Weisen" mit unter anderem Nina Hoss (FAZ, Welt). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Julian Sadeghi berichtet in der taz vom Berliner Open-Mike-Wettbewerb, bei dem sich zuletzt wieder vermehrt junge Stimmen einfinden: "Angesichts der Härten, denen sich junge Menschen ausgesetzt sehen (Wohnung, Klima, Bildungskürzungen), fällt dennoch auf, dass die Texte der Teilnehmer:innen sich der expliziten Gegenwartskritik weitgehend enthalten; eher versuchen, neue Arten der Gegenwartsbeschreibung zu finden."
Besprochen werden unter anderem Julia Decks "Die Wahrheit über Ann" (FR), David Vajdas "Diamanten" (Standard), Jo Angerers "Kaukasus zwischen Macht und Ohnmacht. Eine Reise durch eine zerrissene Region" (Standard), die Ausstellung "Agatha Christie: A World of Mystery" in der British Library in London (FAZ), John Burnsides Essay "Von Riesenalken und Auerochsen. Über das Verschwinden der Arten und unseren Platz in der Natur" (NZZ) und neue Hörbücher, darunter eine aufwändige Produktion von J.K. Rowlings "Harry Potter und der Stein der Weisen" mit unter anderem Nina Hoss (FAZ, Welt). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Architektur
Immer mehr Kirchen stehen leer, die Frage, was man mit ihnen machen kann, ist nicht immer ganz leicht zu beantworten, wie Antonia Krinninger für die FAZ herausgefunden hat. Im bayerischen Kelheim wurde die von Olaf Andreas Gulbransson entworfene Lukaskirche zum "Erfahrungsbereich Kelheim", hier finden unter anderem Konzerte statt: "Die Nutzung moderner Baustoffe und die Veränderung am Erscheinungsbild eines denkmalgeschützten Gebäudes sind stark reglementiert. In der Lukaskirche musste deshalb auch der Altar stehen bleiben. Man übersieht ihn fast. Vier bunte Stühle stehen davor. Kirchenbänke gibt es keine mehr, stattdessen sind an der Wand Tische und Stühle aufgereiht. In zwei Regalen liegen bunte Sitzkissen und Decken. Die beiden Buntglasfenster sind noch original, entworfen hat sie der Münchner Maler Hubert Distler. Steht man im Zentrum des runden Raums, wandert der Blick instinktiv nach oben, zu der sternförmigen Öffnung in der holzverschalten Decke des Kegeldachs, durch deren Verglasung Licht in die Kirche fällt." Mehr über leerstehende Kirchen in Deutschland in 9punkt.
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