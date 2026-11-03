Die Deutsche Welle liegt bei einem Rekordhoch von 406 Millionen wöchentlichen Nutzern , allein dieses Jahr ist ein Zuwachs von 20 Prozent zu verzeichnen, weiß Michael Hanfeld, der für die FAZ mit DW -Intendantin Barbara Massing über mögliche Gründe gesprochen hat: "Es kann durchaus sein, dass unser starker Zuwachs in verschiedenen Ländern auch mit dem Fehlen von Voice of America zu tun hat. Das zeigt, wie dringend erforderlich es ist, dass wir präsent sind. Wer auf jeden Fall verstanden hat, wie wichtig Auslandsmedien sind, sind die autokratischen Staaten . Russland hat seine Aktivitäten in Afrika, Lateinamerika, Indien und auf dem Balkan sehr stark ausgebaut. China hat seine Aktivitäten hochgefahren. In Indien hat der Kreml im vergangenen Dezember ein Büro von Russia Today ( RT ) mit 100 Leuten eröffnet. In Westafrika ist Mitte 2025 ein großes Büro von RT eingerichtet worden, um den ganzen französischsprachigen Raum zu bespielen. Hier werben wir als Deutsche Welle für Deutschland und unser demokratisches System, nicht mit 'Gegenpropaganda', sondern mit unabhängiger Information, um Vertrauen zu schaffen, und einer Berichterstattung, die auf Werten basiert, für die Deutschland steht, darunter Menschenrechte , Demokratie und Freiheit."

Gesellschaft

Fast ein wenig enttäuscht klingt Jürgen Kaube, wenn in der FAZ konstatiert, dass die deutschen Proteste am Wochenende mit den französischen nicht zu vergleichen waren. Vielleicht lag es an den zu heterogenen Protestmotiven, glaubt er und macht auf ein Problem aufmerksam: "Der erwartbar fallende Satz, die Randalierer müssten die ganze Schärfe des Rechtsstaats zu spüren bekommen, führt auf ein konkretes Problem. Denn er richtet sich auf junge Männer, für die das gar keine Drohung zu sein scheint, wenn sie unvermummt vor laufenden Kameras, den eigenen und fremden, Schuhgeschäfte plündern, aus denen sie jede Menge linker Sneakers holen, weil die meisten rechten Exemplare ja im Lager liegen. Das zeigt weniger Bildungsrückstände im kriminellen Bereich als die Lust an der Überschreitung als solcher, sowie einen Mangel an Furcht vor rechtsstaatlichen Konsequenzen. Das Milieu, das sie bilden, als migrantisch zu bezeichnen, ist deshalb ungefähr so sinnvoll wie die Behauptung, die Hooligans kämen aus dem Milieu der Eintracht-Fans."



Jannis Koltermann macht ebenfalls in der FAZ einen Punkt aus, der die Protestierenden mit AfD-Wählern verbindet: "In der Vielfalt und Unbestimmtheit der Forderungen drückt sich stattdessen eine diffuse Unzufriedenheit aus, wie man sie auch bei vielen anderen Protesten der vergangenen Jahre findet - sei es in Form von Demonstrationen oder von Wahlergebnissen. Fragt man AfD-Anhänger, warum sie sich von den etablierten Parteien abgewandt haben, bekommt man eine ähnlich abenteuerliche Themenmischung zu hören wie auf den Gen-Z-Protesten, nur dass es statt um Wehrpflicht, Schulen und Palästina um 'herumlungernde Migranten', lückenhafte Busfahrpläne und aufgegebene Metzgereien geht. Was die Empörten aller Couleurs eint, ist das Gefühl, nicht hinreichend gesehen und systematisch benachteiligt zu werden. 'Die sollen mal was für uns tun': Der Satz könnte von einer ostdeutschen Rentnerin und AfD-Wählerin ebenso kommen wie von einem jungen Sympathisanten der urbanen Linken."