Politik

Der Politikwissenschaftler James Piazza hält es für möglich, dass es nach den Midterm-Wahlen zu politischer Gewalt kommen könnte, wie er im Tagesspiegel-Interview erklärt. An einen geballten Gewaltausbruch wie den Sturm auf das Kapitol 2021 glaubt er nicht, es könnte aber auf lokaler Ebene gefährlich werden, falls die Republikaner ihre Niederlage nicht anerkennen und Trump seine Anhänger aufhetzt: "Nehmen wir an, es gibt ein erbittert geführtes Senatsrennen und ein Kandidat gewinnt mit einem knappen Vorsprung. Dann könnte jemand, der eine bestimmte Position innehat, etwa ein zuständiger Wahlbeamter, die formelle Bestätigung verweigern. Oder die Bestätigung erfolgt, aber dann reicht die unterlegene Partei Klage ein und behauptet ohne große Beweise, dass es Betrug gegeben habe. Ein Teil dieser Klage mobilisiert Demonstranten und der Protest wird gewalttätig."



Weitere Artikel: In der FAZ porträtiert Frauke Steffens den Demokraten James Talarico, der vor den Midterms in den USA gegen den Republikaner Ken Paxton antritt - und zwar mit einer betont christlichen Kampagne.