Die in Kopenhagen lebende jüdische Autorin beschreibt in einem bedeutenden Essay für dieein bitteres Paradoxon, in dasgeraten sind. Sie nennt es "das Gefühl, dass wir uns in einer neuen Zeit befinden, in derexistiert". Einerseits stellt der Terror der Hamas die Ideefür alle Juden in Frage, andererseits wird diese Idee aber auch durch die fundamentalistischen und rechtsextremen Tendenzen unter Israelis problematisch: Tschemerinskys Angst ist, "dass das, was gerade geschieht, nicht allein eine lokale israelische Angelegenheit sein könnte. Sondern Teil eines historischen Wandels, der sich auf Juden in der ganzen Welt auswirken wird, insbesondere auf diejenigen, die sich alsbetrachten." Anderen geht es besser, wie sie auf einer Pro-Hamas-Demo in Kopenhagen bemerkte: "Was an diesem Tag den stärksten Eindruck bei mir hinterließ, war. Männer, Frauen und Kinder strömten an uns vorbei, sie trugen Kufija-Schals, Schilder und palästinensische Fahnen. Ich war beeindruckt,alle wirkten, als glaubten sie an eine Zukunft - ganz im Gegensatz zu uns, die wir so gut darin geworden sind, uns in Mauerblümchen zu verwandeln, und beim Gedanken an die Zukunft zu erzittern."Auchmacht sich in dergrößte Sorgen um die. Einerseits schreibt sie: "Es war klar, dass Israel gezwungen war,, nicht aus Rache oder um den Gazastreifen zu erobern, sondern um seine Bevölkerung zu verteidigen und die Geiseln freizubekommen." Andererseits wirft sie Netanjahu vor, nicht aufeinzugehen, weil es ihm nur im sich selbst gehe. "Noch nie stand der Staat Israel vor einer so dramatischen Entscheidung, der Entscheidung," so Shalev. "Sogar das Militär empfiehlt inzwischen öffentlich, den, um die Geiseln freizubekommen, aber Netanjahu hat Angst und versucht Zeit zu schinden. Doch in diesen Monaten wird bei unsgemessen." Auf die Palästinenser, die die Hamas großteils unterstützen, setzt sie nicht viele Hoffnungen, hofft aber, dass sie in einem eigenen Staat sozusagen abklingen.Außerdem: Jens Kastner versucht in der, demin Europa mit neueren und älterender Kritischen Theorie auf die Spur zu kommen. In "Bilder und Zeiten" derphilosophiert derüber die "". Imberichtet Gregor Dotzauer über Benjamin Lectures der Philosophinim Haus der Kulturen der Welt und und lässt sich von ihr in eine ideenhistorische Neuigkeit, den "", einführen.