hat sich, glaubt in dervon der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik: "Mit Blick auf die politischen Gegner, die die Aussicht auf Revanche schneller geeint hat als gedacht. Vor allem aber mit Blick auf seine Mitbürger. In der aktuellen Situation Frankreichs und der EU war es für Macron und seine Berater offenbar unvorstellbar, dass die Wähler den Rechts- oder Linkspopulisten zur Mehrheit verhelfen könnten." Und auchist mal wieder sowie nach dem Brexit oder der Trump-Wahl, konstatiert Ross: "Dabei gibt es gute Gründe für die Annahme, dass einedramatischere Folgen für Deutschland und die EU hätte als die Rückkehr Trumps. (...) Während in Deutschland die Trennung in 'demokratische Parteien' einerseits und die AfD andererseits in Kommentierungen zum guten Ton gehört, ist es in Frankreich undenkbar, dem RNabzusprechen. (...) Ein zweiter Grund für die Überraschung ist die Tabuisierung von Positionen, die eigenen Überzeugungen widersprechen. Die betrifft bei Weitem nicht nur die französische Politik. In Berlin ist es schwierig, ernsthaft Szenarien zu diskutieren, in denen sich die EU radikal verändert und Nationalstaaten an Gewicht gewinnen."ist zum Symbol für alles geworden, was man in Frankreich nicht mehr möchte, meint auch Nils Minkmar, der in derein Stimmungsbild aus einem Land im "" sendet: "Jede und jeder befürchtet eine, wünscht sich aber etwas Besseres, und das sieht meist aus wie eine imaginierte Vergangenheit. Die einen wünschen sich François Mitterrand zurück, die anderen den Général de Gaulle. Eine, wie sie Emmanuel Macron beschworen hatte, gehört nur für eine kleinezu den sinnvollen Perspektiven. Vielmehr ist Frankreich zum Schauplatz des letzten Gefechts zwischen verfeindeten Weltanschauungen geworden."ist irgendwie besser, schreiben der Anwaltund der Historikerin, um die "" in Frankreich in Schutz zu nehmen: "Es gibt keine Äquivalenz zwischen dem kontextuellen, populistischen undAntisemitismus, der von einigen Mitgliedern von La France insoumise eingesetzt wird, und dem grundlegenden, historischen undAntisemitismus des Rassemblement National." Anders als Mélenchons Partei selbst leugnen die beiden Autoren zwar nicht, dass es linken Antisemitismus gibt, aber er werde ", um die Neue Volksfront zu diskreditieren; eine Instrumentalisierung, die die Bedrohung durch den RN verstärkt."ruft dagegen inauf, gegen die "doppelte populistische Infamie" zu stimmen und systematisch für gemäßigt linke oder rechte Politiker zu stimmen, die es in allen 577 französischen Wahlkreisen schließlich auch gibt. Ich sehe nicht, was uns bei dieser Parlamentswahl einer fragmentierten Wahl mit zwei Wahlgängen, hindert, bereits im ersten Wahlgang für Frauen und Männer zu stimmen, die bereit sind, nach ihrer Wahl einezu bilden: die der Demokraten der Redlichkeit und der Republikaner der Ehre." BHL rät, nichtzu hören, die einzig nach der falschen Alternative zwischen Rechts- und Linkspopulismus fragen. "Selbst wenn diese Projektion sinnvoll wäre - seit wann stimmen die Umfragen an unserer Statt?"Mit dem "Bündnis" hat sich in Deutschland deineetabliert, konstatiert Richard Herzinger in seiner-Kolumne. "Als akute Bedrohung für die Demokratie gilt hierzulande jedoch weiterhin fast ausschließlich die AfD. Dagegen wird die Gefahr, die von der Wagenknecht-Partei ausgeht, beharrlich unterschätzt. Denn obwohl sie dienicht weniger aktiv unterminiert als ihr Pendant auf der äußersten Rechten, rechnet man sie in der öffentlichen Meinung und der etablierten Politik meist noch immer dem demokratischen Spektrum zu." Das Bündnis sei um so gefährlicher als es Wähler anlocke, "die der prorussischen Haltung der AfD zuneigen, aber nicht mit deren neonazistischen Tendenzen in Verbindung gebracht werden wollen. Das sich 'füllt damit auf effektive Weise eine Lücke im Desinformationskriegsnetzwerk des Kreml."Dass diebei derals bisher wählte, hat auch mit "politischem Desinteresse an Demokratiebildung" zu tun, glaubt im-Gespräch, Professorin für Politikdidaktik und Politische Bildung an der FU: "Politische Bildung an Schulen war und ist in vielen Bundesländern stark marginalisiert, die Nachwirkungen davon sind bis heute spürbar."Der ungarische Soziologiebefürchtet im, dass eine "neuenach ungarischem Modell entstehen könnte". Denn nicht nur, aber vor allem Trump und sein Team orientieren sich daran, wie Orban den Rechtsstaat umbaute. Die Ungarn nennen es das "": "Dazu gehört, das Wahlsystem und die Wahlbezirke zugunsten der Regierungspartei zu manipulieren, diepolitischer Kontrolle unterzuordnen, dieauf den politischen Willen auszurichten, richterliche Unabhängigkeit und das Verfassungsgericht zu unterhöhlen, das mit Parteifreunden besetzt wird. Diewerden durch einkontrolliert. Zusammengenommen schafft dies alles eine nahezu unbegrenzte Machtfülle, hilft aufstrebenden Autokraten, ihren Einfluss langfristig aufrechtzuerhalten, während die demokratischen Institutionen nach und nach ihre Unabhängigkeit verlieren."Bülent Mumay spricht in seinerKolumne seine Leser manchmal direkt an, zum Beispiel heute, wo erschildert, die uns betreffen könnte: Denn Erdogans rechtsextreme Partner haben ihn in der Hand, wenn er an der Macht bleiben will, und sie drohen mit einem Ausstieg der Türkei aus dem, das der Grund ist, warum die EU Erdogans Eskapaden weiter duldet: "Aufgrund des Rückübernahmeabkommens lebt einder Geflüchteten in der Türkei. Im Verhältnis dazu ist die Zahl in Ihrem Land gering. Es liegt auf der Hand, wie stark das Thema der Flüchtlingebefeuert hat. Sie können sich ausrechnen, wozu es führte, zöge sich die Türkei aus dem Abkommen zurück und öffnete sie die Grenzen. In unserengibt es einen klischeehaften Spruch. 'In diese Welt kommt man leicht rein, aber schwer wieder raus', warnt der Mafiaboss Aussteigewillige. Dieser Spruch ist nachgerade zu einem Motto für Erdogans Türkei geworden."