In der unterhält sich Andreas Fanizadeh mit dem österreichisch-iranischen Autorüber dessen Stück "Als die Götter Menschen waren", das gerade bei den Autorentagen am Deutschen Theater in Berlin aufgeführt wurde. Er greift darin "einen alten mesopotamischen Mythos auf, in welchem diemussten und sich deswegen die Menschen erschufen. Diese ließen sie dann für sich arbeiten. Es ist ein bisschen ein Spiel damit. ... Mich hat interessiert, was vor den antiken und religiösen Mythen schon an Erzählungen vorhanden war. Das Gilgamensch-Epos hat sich in manchem an das Atraḫasis-Epos angelehnt, das Alte Testament wiederum an die beiden. Es gab in dieser Weltregion im Nahen Osten, als man lange annahm. Nationale Grenzen existierten nicht, die Menschheitsgeschichte wurde stark als ein Ganzes wahrgenommen." Außerdem geht es im Interview um das Leben in, in dass Gudarzi 2009 floh, dieund das, das heute "so gut wie tot" sei.Gabi Hift resümiert in derdie, die 2024 den ganz großen Aufstand probten. Man konnte anKonzept viel kritisieren, findet sie. Und doch: "Diese fünf Wochen haben keine Lösung präsentiert, aber sie haben erstaunlich viele Menschen im saturierten Wienaufgeweckt. Die fast unerträgliche Unzufriedenheit mit der eigenen Hilflosigkeit, mit der alle zurückbleiben - in gewisser Weise GEMEINSAM zurückbleiben -, war auf jeden Fall alles Geld und alle Mühe wert und das Experiment der Wiener Republik ein Erfolg."Weitere Artikel: In der stellt Peter Iden' Komödie "Vögel" vor. Michael Laages berichtet in dervon der "Langen Nacht" der Autorentage 2024 am Deutschen Theater Berlin.Besprochen werdenSolo in Maja Zades "Spinne" (ein "Ereignis der", schwärmt Ulrich Seidler in der BlZ , und auch nachtkritiker Christian Rakow meint: "Man darf das nicht verpassen!" obwohl ihm das Stück eine Spur zu selbstgefällig links ist. Aber "eine Erzählerin wie Peters mit ihrem offenen Visier und ihrem feinen Sinn für die Absonderlichkeiten des Alltags ist wahrlich selten, selbst in Berlin"),performative Installation "Anatomorphosen" im Garten des Dock 11 Eden in Berlin-Pankow ( Tsp ) undPuppentheater "Gulliver im Land der Riesen" im Neuen Theater Halle ( nachtkritik ).