Mark Rothko: Untitled, 1969. Bild: Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko.

Norwegen ist zwar nicht unbedingt um die Ecke, aber die Reise allein schon wegen der Ausstellung ". Paintings on Paper" im Osloer Nationalmuseum wert, bekräftigt Alexandra Wach in der. Es werden Papierarbeiten gezeigt, die in denseines Lebens entstanden sind, nach einem Herzinfarkt und vor dem Suizid, wobei die Ausstellung mit einem diesbezüglichen Mythos aufräumt: "Die Ausstellung widerspricht der These, der angeschlagene Maler hätte seinen Tod in Grau, Braun und Schwarz vorhergesagt. Einen nachvollziehbaren Beweis bleibt man nicht schuldig. Hinter dem braun-grauen Raum befindet sich eine weitere Galerie, dieenthält, deren Farbtöne immer heller werden, insbesondere die Pastelle aus sanftem Rosa und verschwommenem Himmelblau, umhüllt von. (...) Rothko selbst sagte damals über die immense Bandbreite seiner Malerei: 'Glauben Sie, meine Bilder seien ruhig, wie Fenster in einer Kathedrale? Dann sollten Sie noch einmal nachschauen. Ich bin der.'"Die aserbaidschanische Künstlerinstellt ihre regimekritische Kunst in der Freiburger E-Werk-Galerie für Gegenwartskunst aus und lehrt Kerstin Holm für diemit "Life on Borrow", was es bedeutet, wenn Kunstsein kann: "Das Hauptwerk der Schau, ein etwa zweiminütiges, auf einem Riesenbildschirm in Endlosschleife laufendes Video namens 'Gefährliches Rot' (russisch: Opasnyj krasnyj) lässt in einem aus tiefroten Früchten, frischen Innereien und Tierköpfen komponierten Stillleben die in barockem Luxus versteckte Gewalt hervorbrechen. Plötzlich hervorspringende Katzen bringen die Granatäpfel, die zitternde Flüssigkeit im Glas, die Fleischstücke, die in christlicher Ikonographie Brutalität nur assoziieren, in. Dazu hat sie eine vierkanalige Video-Arbeit gleichen Namens gestellt, in der sie eigene Gemälde nach Pressefotos von der Verhaftung eines Demonstranten oder einer Selbstverbrennung in einer Geste des Protestsübermalt. Das Bild von der Festnahme könne sie in Baku, wo nach der Verhaftung etlicher Journalisten die Angst herrsche,, versichert Shikhlinskaya."Die Gastkuratorinsollte imeigentlich vorgestern die Schau "Das Jahr 1983" eröffnen, nun hat sie plötzlich abgesagt, Ulrike Knöfel fragt sich bei, woran es liegt: "Was man genau in der Schau hätte sehen können, ist im Detail nicht bekannt. Samudzi wollte selbst wohl die Gelegenheit der Ausstellung nutzen, umdarzulegen. Auf Instagram schrieb sie: 'Wir wissen, dass das Ethos, das Deutschland in seiner kurzen Phase als imperiale Macht angetrieben hat, nie verschwunden ist'. Sie legte nach, 'dass dieeng mit den Grausamkeiten des faschistischen Imperialismus verbunden ist'.wie diese wären in der Dresdner Schau selbst nur möglich gewesen, wenn sie als Meinungsäußerungen der Kuratorin gekennzeichnet - und nicht als vermeintlicher Fakt wiedergegeben worden wären." An der Vorbereitung der Ausstellung waren auchKünstlerinnen und Künstler beteiligt, weiß Knöfel.Weiteres: Das Museum Reinhard Ernst eröffnet in Wiesbaden, Lisa Berins ist für diezugegen und stellt fest, dass mitFarbe ist alles!" gleich zum Auftakt eine sehenswerte Auswahl aus der Sammlung des Gründers und Stifters gezeigt wird. Mit demwird künftig keine Einzelperson mehr ausgezeichnet, sondern gleich die. Das stößt bei Welt-Kritiker Marcus Woeller auf Unverständnis: "Mit der Überbetonung des Kollektiven wird eine qualitative Entscheidung diskreditiert; die Jury delegitimiert sich selbst. Das entwertet nicht nur einen bedeutenden Kunstpreis, sondern missachtet das Interesse des Publikums am künstlerischen Wettkampf. Vor allem aberdas diedes Kunstbetriebs, die nicht nur nach den Erfahrungen einerDocumenta dringend gestärkt werden sollte." Diemacht sich Gedanken zurundund stellt mit"Krijtlijnen hoek" das erste von elf Bildern mit Fußballthema vor, die anlässlich der Europameisterschaft näher betrachtet werden.Besprochen werden: Nancy Holts "Circle of Light" im Martin-Gropius-Bau ), Kate Andrews' "The Semantics of Softer Landings" in der Städtischen Galerie Bremen taz ) und Helena Uambembes "On the Site of the Okawango" in der Galerie Anton Janizewski Tagesspiegel ).