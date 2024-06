Berliner Schulen haben Angst vor den, man fürchtet, dass Schüler in Palästinensertüchern erscheinen und antiisraelische Parolen brüllen, berichten Alexander Fröhlich und Susanne Vieth-Entus im. Das Gymnasium Tiergarten hat seine Feier bereits abgesagt: "Die Schulleiterin hatte das auch im Namen der Schulsozialarbeiter mit' begründet und auf eine Absprache mit der Schulaufsicht verwiesen. Lautsollen sich in einer Whatsapp-Gruppe fünfzig von insgesamt 120 Abiturienten dazu entschlossen haben, die Zeugnisvergabe für propalästinensische Proteste zu nutzen. Sie wolltenerscheinen, dem Palästinensertuch. Die Polizei wurde informiert."Viele unserer prominenten Professoren sind zwar angeblich, sie sind nur dafür, dasssind.des Landes NRW und des Bundes stufen BDS nach dem 7. Oktober nun allerdings alsein. Thomas Wessel von denhat beim VS von NRW nachgefragt , welche BDS-Positionen das Amt zu dieser Einschätzung bewegt hat, "die Forderung nach einem 'Handels-, Wirtschafts- und Kulturboykott', die Anklage wegen 'Siedler-Kolonialherrschaft seit 1948', wegen 'ethnischer Säuberung', wegen eines 'Apartheidsystems', wegen eines 'Genozids'?" Die Antwort des Amtes ist interessant: "'Eindeutig problematisch', so die Antwort, 'ist vor allem die propagierte Form. Dieser zielt nicht auf einzelne konkrete politische oder wirtschaftliche Akteure, die aufgrund ihrer Unterstützung der durch die BDS-Kampagne kritisierten Zustände ausgewählt wurden. Stattdessen soll offensichtlichgetroffen werden.'"Redakteur Jochen Bittner sympathisiert nicht gerade mit den Professoren, die die Bildungsministerinnun so munter vor sich hertreiben (unsere Resümees ). Aber sie hat eben auch gravierende Fehler gemacht und mit ihrer Staatssekretärin auch noch ein Bauernopfer dargebracht. Wieder mal versagt in Deutschland, findet er: "Die Bedrohungen durch im Kernerfordern eine neue Robustheit des freiheitlichen Denkens. Zugleich darf ein solcher robuster Liberalismus selbst nicht ins Illiberale kippen. Es ist, wie es der Liberalismus an sich gewohnt ist. Doch wie wenig die heutige FDP auf diesem Grat zu gehen versteht, zeigte sich just an derder Ministerin Stark-Watzinger."