Neue Berichte belegen ein weiteres Mal, dass der Sexualpädagoge"im Namen" Kinder und Jugendliche zu Pädosexuellen schickte, die sie mit seiner stillen Billigung - und der der Behörden -. Das ganze geschah in Berlin in den achtziger Jahren. Nina Apin berichtet in der. "Kentlers Grundthese dabei: Da sie Interesse an einer sexuellen Beziehung mit den Jungen hätten, würden sich die Pädosexuellen besonders viel Mühe mit ihnen geben. Die Pflegestellen wurden unter der Zuständigkeit und, davon muss man ausgehen,zumindest einiger Verantwortlicher des zuständigen Jugendamtes eingerichtet. In den folgenden Jahrzehnten verstand es Kentler, solche sexuellen Ausbeutungsverhältnisse als progressive Pädagogik zu verkaufen. Unkonventionelle Ansätze in der Jugendhilfe waren in Mode und Kentler besaß Renommee, unter anderem durch sein Engagement in der evangelischen Jugendarbeit." Diehatte vor Jahren zum ersten Mal über Kentler berichtet, hier unsere Resümees . Neuer Aspekt bei der Sache. Kentlers Aktivitiäten gingenhinaus: "Vom Berliner Jugendamt betreute Kinder wurden regelmäßig an die hessischegeschickt, in die Familie des pädosexuellen Schulleiters. Dieser hatte mit Kentler am Pädagogischen Zentrum in Göttingen studiert, man war."Der in San Francisco lehrende Sozialwissenschaftlerhat für eine große Studie Ideen gesammelt, die gegen diehelfen. Einige stellt er im Gespräch mit Antje Lang-Lendorff von dervor. "Ein Video, das von einemvor einigen Jahren gedreht wurde, hatte den größten Effekt. In dem kurzen Film sieht man sechs Menschen, die sich nicht kennen und die mithilfe einer Anleitung jeweils zu zweitsollen. Sie verstehen sich gut. Erst am Ende erfahren sie, dass sievertreten, zu Feminismus, Klimawandel, transgender. Trotzdem entscheiden sie sich dafür, an der Barzu trinken und über ihre Meinungen zu diskutieren. Sie reden sehr respektvoll miteinander."Über ähnliche Themen spricht die Philosophinmit Lea De Gregorio, ebenfalls von der. Sie betrachtetdas Internet als verantwortlich, da die "" -Medien nicht mehr die Macht haben, die Schäfchen zu hüten: "Es gibt natürlich immer noch Medien, die hohe Zugangshürden und Qualitätsstandards haben, aber man kann sie heute."Auch der Historikerbeklagt in seiner-Kolumne "die Konsequenzen jener, die in den frühen Neunzigerjahren mit der Einführung des World Wide Web einsetzte und die vor kaum zwanzig Jahren mit medienrechtlich völlig unreguliertenihre heutige Missgestalt anzunehmen begann". Und "derweil versteht sichperfekt darauf, den vor unser aller Augen sich vollziehendender Öffentlichkeit - das Wort vom 'Strukturwandel' trifft es nicht mehr - für ihre demokratieverachtenden Zwecke zu nutzen." Die Geschichte zeigt, dasohne Facebook gar nicht möglich gewesen wäre!