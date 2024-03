Amazonen-Denkmal in Cotonou. Foto: Eolefr, unter CC-Lizenz





Kostas Tsioukas performing "Collective exhibition for a Single Body" by Pierre Bal Blanc. Aus "exergue - on documenta 14" von Dimitris Athiridis

Martina Meister ist für dienachgereist, wo Präsident Patrice Talon sehr viel Geld für Kultur locker gemacht hat: "sollen bis 2026 investiert werden. Auf einem stillgelegten Bahnhofsgelände in Cotonou, 16 Hektar groß, soll im nächsten Jahr ein Kultur-Quartier mit einem Museum für Gegenwartskunst eröffnet werden. Drei weitere Museen sind in Abomey, Ouidah und in der Hauptstadt Porto Novo geplant." Zu diesem Schwung hat auch die Rückgabe von Raubkunst aus Frankreich und Deutschland beigetragen. Und jetzt nimmt Benin erstmals an derteil. Kurator Azu Nwagbogu "will den '' Gehör verschaffen, sagt er. 'Eine Bibliothek des Widerstands' soll den 'immensen Beitrag der Frauen zu Themen wie Verlust der Biodiversität, Identität, Ökologie, Wissenschaft, Geschichte der Schwarzen und Repräsentation' beleuchten. Frauen, immer wieder Frauen." Zu den bemerkenswerten Frauen Benins gehören auch die, die mit einer riesigen Statue auf dem Boulevard de la Marina von Cotonou verewigt wurden, wie Meister erzählt. "Der Bau des martialischen,hohen Monuments ist kurz nach der Wahl von Präsident Patrice Talon 2016 beschlossen worden. Die Amazone als Erinnerung an die, das brutale Heer von Frauen im Dienst des Königreichs Dahomey, die ihre Opferundim Einsatz waren, sollte das neue Wahrzeichen des westafrikanischen Staates sein und Symbol für, Zeichen der Rückbesinnung auf die verschüttete religiöse und kulturelle Identität."





Charles Henry Alston, Girl in a Red Dress, 1934, The Metropolitan Museum of Art, © Estate of Charles Henry Alston

In dererinnert sich Stefanie Diekmann mit' jetzt fertiggestellter vierzehnstündiger Filmdoku "exergue" daran, wie umstritten schon die vonkuratierte vorletzte, 14. Documenta war, mit ihrer das Budget sprengenden Doppelung in Griechenland. Was man vor allem sieht?. Was man dabei lernt? Arbeitsformen und -konzepte, Verfahren, Kommunikationsabläufe. "Dass dies die letzte Documenta, 'the last Documenta', sein könnte, wird von Teilen des Teams immer wieder formuliert. Damit meinen sie nicht unbedingt, dass nach der Documenta 14 keine mehr kommt. Sondern eher, dass die Ausgabe von 2017 diejenige sein sollte, mit der eine, Konzepte, Arbeitsweisen eingeleitet würde." Das stimmt, meint Diekmann, "auch, weil jedem Betrachter von 'exergue' klar sein wird, dass einund dessen Arbeitsalltag wahrscheinlich nie wieder so aussehen werden wie in diesem Film. Es ist eine, die sich da vor der Kamera über Kontexte der Migration und über die Probleme globaler Ungleichheit austauscht. ... Sie wenden sich gegen die Zerstörung der Welt und sind ständig mit dem Flugzeug unterwegs. Sie sprechen über die Macht des Westens und produzieren bei Ortsterminen in Beirut, Lagos, Tirana, New Delhi ständig neue Asymmetrien."Der in der DDR geborene jüdische Künstlerdiagnostiziert im Interview mit dereinen ", und das nicht erst seit der Documenta 15. Die brachte diesen Wandel allerdings besonders deutlich auf den Punkt. Und das war nicht alles, so Kahane, der Antisemitismus verband sich dort - in einer Bildsprache, die der "Weltkunstelite" vertraut sein musste - aufs trefflichste mit der Sehnsucht nach einer. "Ehrlich gesagt, ich war erschüttert. Die Schlüsse, die aus einer Utopie wie auf der documenta fifteen gezogen werden, um sie auch für zukünftige Gesellschaftmodelle anwendbar zu machen, und die Schlüsse, die aus der Aufarbeitung des Holocaust gezogen werden, stehen sich... Die großen Ideale - Solidarität und Kollektivismus - sind zwar erst mal positiv konnotiert, aber sie negieren auch das: Wir sind alle eine große Familie - aber wehe, jemand bricht aus. Das haben wir in der Geschichte immer wieder erlebt, und das spielt für die Kulturgeschichte der Juden eine große Rolle... Für widerspruchsfreie Utopien muss es jemanden geben, der dafür verantwortlich ist, dass man sich in einem Dilemma befindet, das den utopischen Umbruch legitimiert. Ganze Länder stabilisieren sich innenpolitisch, indem sie ihre."Weitere Artikel: In der wünschte sich Sophie Jung mehrim Kulturbetrieb. Philipp Meier stellt uns in derdiein Giacomettis Leben vor. Mandoline Rutkowski besucht für diedas British Museum , das gerade "in einem Akt der Selbstkasteiung" zehn Objekte zeigt, die einaus dem Museum entwendet und verkauft hatte, die aber zurückgekauft werden konnten. In der annonciert Susanne Lenz dasim Berliner Radialsystem und Marc Hoch in derdie Präsentation einer "wrapped Leica" von, dem Cristo-Fotografen, heute in der Galerie am Dom in Wetzlar.Besprochen werden die Ausstellungen "and Transatlantic Modernism" im Metropolitan Museum in New York (), ". Photographic Treasures of the 20th Century" in der Helmut Newton Foundation in Berlin (), ". Johann Adam Andreas I. von Liechtenstein und das Wien um 1700" im Wiener Gartenpalais Liechtenstein Tsp ), "No Time to Dance", eine Retrospektive der israelischen Tänzerin und Künstlerin, im Berliner Georg Kolbe Museum taz ), eine Ausstellung der in Berlin lebenden chinesischen Künstlerin, "Mute", im Münchner Haus der Kunst ), und die auf drei Museen verteilte Frankfurter Ausstellung "- von der Romantik in die Zukunft" ("Wie die Exponate in den drei Museen ineinandergreifen, ist unbedingt ein Grund, alle drei Ausstellungsorte zu besuchen. Jedes Haus nähert sich dem Thema aus seiner Perspektive -beim Romantik-Museum,beim Sinclair-Haus,beim Senckenberg Naturmuseum -, erweitert diese jedoch, wobei einmal ausgelegte Fäden andernorts wieder aufgenommen werden", erklärt Petra Ahne in der).