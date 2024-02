Andreas Dresens "In Liebe, Eure Hilde"

Matthias Glasners "Sterben"

Utopia, Regie: Sohrab Shahid Saless, 1983

waren am Wochende auf der Berlinale zu sehen."In Liebe, Eure Hilde" hätte einewerden können, das seinem Publikum den antifaschistischen Kompass vorreicht, so Elmar Krekeler in der. Dresen hätte "erzählen können, wo die Haltung, der Kompass der Widerständlerin Hilde Coppi herkam, deren Weg zum Schafott in Plötzensee im August 1943 sein Wettbewerbsbeitrag 'In Liebe, Eure Hilde' abschreitet.. Er verweigert sich jeglicher platten Form späterer medialer Nutzbarmachung im Fach Ethik." Stattdessen erzählt der Film eine. Und "sucht", so Susan Vahabzadeh in der, "die Menschlichkeit in jeder seiner Figuren - in der Hebamme, die Hilde hilft, das Kind bei sich behalten zu dürfen, das sie in Haft bekommt, der Wärterin, die hartherzig sein will und es dann doch nicht schafft. Diese Frauen stehen nicht auf der richtigen Seite der Geschichte,." Weitere Besprechungen:Im spricht Wolfgang Hamdorf mit dem Regisseur, in der führt dasCornelia Geißler. Ebenfalls in der porträtiert Michael Brettin, das historische Vorbild der Hauptfigur."Sterben" wiederum erinnert -Autor Daniel Kothenschulte "in seiner Form an jene Welle, wie sie in der Nachfolge von Paul Thomas Andersons 'Magnolia' in Mode kamen. Viele Szenen halten den hohen Anspruch einer ebenso effektsicheren wie durchaus spektakulären, allerdings gelingt es Glasner nicht, einen tragenden emotionalen Bogen aufrecht zu halten." Andreas Kilb ist in derjedoch angetan : "Dass dieses Puzzle aus scharfkantigen und manchmal auch stumpfen Erzählsplittern ein Gesamtbild ergibt, statt in Episoden zu zerfallen, verdankt 'Sterben' vor allem seinen Schauspielern:ergänzen sich zu einem Ensemble, wie man es im deutschen Kino lange nicht mehr gesehen hat. Aber es gibt auch ein, einen Rhythmus in 'Sterben', der die Geschichte mühelos über drei Stunden Länge trägt." Weitere Besprechungen: Berliner Zeitung Insgesamt werden beide Filme zwar nicht enthusiastisch, aber wohlwollend besprochen. Was man vonnicht behaupten kann.Science-Fiction-Komödie "L'Empire" endet lautler Claudius Seidl mit einem schwarzen Loch, von dem "der ganze Plot und jeder tiefere Sinn verschluckt wird. Was man nur mit viel Sympathie für den Regisseur als finalen surrealistischen Gag deuten mag."' heitere"Suspended Time" hingegen ist für-Kritiker Frédéric Jaeger eine "Petitesse" von einem Film, geprägt von einer Leichtigkeit, die keine ist, "die das bürgerliche Leben alszu rechtfertigen sucht." Zu "L'Empire" siehe auch Tagesspiegel , zu "Suspended Time"Außerdem: Katrin Doerksen und Thomas Groh aufdie ersten Berlinaletage, Felicitas Kleiner im. Gunda Bartels porträtiert im, die auf der Berlinale gleich in zwei Filmen zu sehen ist. Katrin Nussmayr interviewt in der, dessen Film "Andrea lässt sich scheiden" im Panorama zu sehen ist. Esther Buss porträtiert imdie Künstlerin, der das Festival ein Kurzfilmprogramm widmet. Eva-Chritina Meier unterhält sich in dermit, deren Film "Reas" im Forum präsentiert wird. Marie-Luise Goldmann fragt sich in der, or Berlinalefilmesein müssen.Besprochen werden der Forumsfilm "The Wrong Movie" ( critic.de ), der Forumfilm "Favoriten"der Forumfilm "The Editorial Officeder Wettbewerbsfilm "My Favorite Cake"der Panoramafilm "Meanwhile on Earth"der"La Cocina"der Wettbewerbsfilm "Dahomey""Shikun" aus der Sektion"Love Lies Bleeding" aus der Sektion Berlinale Special"Treasure" ebenfalls aus Berlinale Special ( Tagesspiegel der Wettbewerbsfilm "Another End"der Panoramafilm "Faruk"der Forumsfilm "Mit einem Tiger schlafen"Mit einiger Verzögerung ist, so scheint es, in der französischen Filmszene voll angekommen. Neben Gérard Depardieu, gegen den jüngst neue Vorwürfe erhoben wurden, stehen die Regisseureim Zentrum der Kritik. Johanna Adorján unterhält sich in dermit der Schauspielerin, die die Diskussion ins Rollen brachte. Godrèche: "Ich hoffe, es tut sich etwas. Ich hoffe es. Die französische Kultur hat viel zu lange weggesehen. Hatfür männliche Künstler, die ihren Status, ihre Macht ausnutzen, um sehr junge Frauen ins Bett zu kriegen. Und dies eben, genau wie Benoît Jacquot es ja selbst sagt, unter dem." In der berichtet Marc Zitzmann über die Entwicklungen.In der widmet sich Patrick Holzapfel anlässlich einer Buchveröffentlichung dem Regisseur, der sowohl im vorrevolutionären Iran als auch in Deutschland gearbeitet hat und bis heute ein Außenseiter der Filmgeschichte geblieben ist: "Er wurde alsbeschrieben, aber dem Verdacht der Bürgerlichkeit entzieht sich Saless vollends. Stattdessen kann man in ihm einen kompromisslosen Künstler entdecken, der frei nach seinem Vorbild Anton Tschechow, dessen Erzählung 'Der Weidenbaum' er verfilmte und über den er auch einen Porträtfilm drehte,an seine Stoffe und Protagonisten heranging. Dazu zählt bei allem Malaise auch Humor. Seine Filme gehören zu jenen, die den eigenen Blick auch außerhalb des Kinos nachhaltig verändern. Plötzlich spürt man dieder Menschen, deren Ängste von der Kamera freigelegt werden."Weiteres: Im unterhält sich Valerie Dirk mit, deren Film "Stella. Ein Leben" in Österreich anläuft. In der gratuliert Andreas Scheinerzum 70. Claudia Reinhard schreibt imüber den nach wie vor harten Kampf, denfürführen muss. Besprochen wirdEdelrestaurantfilm "Menus Plaisirs - Les Troisgros" ().