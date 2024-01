Der Krieg in Gazawerden, fordert der israelische Historiker Tom Segev im Interview mit Michael Hesse, in dem er Netanjahu mit Putin vergleicht: "Die Geiseln sind immer noch nicht freigelassen, die Hamas nicht vernichtet worden. Immer mehr Ex-Generäle sagen uns jetzt im Fernsehen, dass diewerden kann. Aber vor drei Monaten wurde uns etwas anderes versprochen. Die Situation in Gaza ist absolut schrecklich. Die Katastrophe in Gaza ist die schlimmste, die die Palästinenser seit 1948 erlebt haben. Es ist eigentlich eine, eine zweite Vertreibung." Die Forderung nach einem Ende des Krieges habe allerdings "nichts mit Sympathie für die Hamas zu tun. Sie ist eine heuchlerische Organisation. ... Wenn derwäre, wäre er schon längst aus seinem Loch gekrochen und hätte sich ergeben, um sein Volk zu retten. Aber er kümmert sich nicht um die Menschen, sondern nur um die Ideologie. Wenn ich Palästinenser wäre, wäre ich grenzenlos wütend auf diese Hamas-Führung, die dieses Unglück über ihr Volk gebracht hat. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich diese Meinung als Palästinenser äußern würde. Aber ich sitze in Israel."In der sieht Henryk M. Broder die Forderung der CSU nachfür antisemitische Straftaten, die vom Präsidenten des Zentralrates der Juden unterstützt wird, als naiv an. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass die Maßnahmen kaum abschreckend wirken, zudem "verkleiden" sich Antisemiten gern als Israel-Kritiker. Hinzu komme die Fehleinschätzung, dass Antisemitismusausgehe: "Dabei war wohl jedem Bürger und jeder Bürgerin klar, dass eswaren, die 'Hamas, Hamas, Juden ins Gas!' riefen, und auch keine evangelischen Biker, die sich ein Palästina 'From the river to the sea' wünschten. Die Polizei hat diese Art der Datenerhebung inzwischen präzisiert. Es kann freilich eine Weile dauern, bis sich der Kurswechsel überall herumgesprochen hat."trägt einean der "auch im Westjordanland, meint Charlotte Wiedemann in derWie viele linke Intellektuelle schreibt sie Deutschalnd einen großen Einfluss auf den Konflikt zu: "Anders als auf Putin hätte Deutschland, hätte die Europäische Union. Doch am internationalen Druck, Israel möge sich mäßigen in seiner Kriegsführung, sind wir wenig beteiligt. Und mit 'wir' meine ich das offizielle Deutschland ebenso wie die Bewegung auf der Straße. Was sich Palästinasolidarität nennt, erschöpft sich zu oft im Rufen von Parolen, deren Wert vor allem darin besteht, dass sie vom deutschen Staat verboten werden. Wenn das oberste Gericht der Vereinten Nationen einezulässt, während das Aussprechen des Begriffs in Deutschland als Volksverhetzung geahndet wird, leben wir offensichtlich in einem seltsam verengten Gehäuse. Doch darf sich deshalb das Denken und Empfinden nicht verengen."hatin Den Haag wegenangeklagt - und das in einem erstaunlichen Tempo, schreibt Claudia Bröll in der: "Offenkundig arbeiteten Juristen rund um die Uhr an dem 84 Seiten langen Dokument, während der Rest der Nation Weihnachten feierte. Für viele Südafrikaner, insbesondere für die Regierungspartei ANC, sei dieein, sagt Gilbert Khadiagala, Professor für Internationale Beziehungen an der Witwatersrand-Universität. 'Der ANC sieht im Konflikt in Gaza die eigene Geschichte und den.' Es handle sich nicht um einen von machtpolitischen Interessen im eigenen Land getriebenen Vorstoß. Die Partei, die seit der Mandela-Ära Südafrika regiert, sehe eine 'moralische Verpflichtung' gegenüber Volksgruppen, die aus ihrer Sicht ähnlich unterdrückt würden wie die schwarze Bevölkerung damals in Südafrika. Khadiagala spricht von einem jahrzehntelangen 'Kreuzzug' Südafrikas."