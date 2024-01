Denkmal, entworfen von Manthey Kula Architects und Bas Smets. Foto: Lise Reng

Wenig zufrieden ist man in Norwegen mit einem, das an den Massenmord des Rechtsextremistenauf der Inselim Jahr 2011 erinnert, berichtet Ulf Meyer in der. Nach langen Diskussionen wurde ein Entwurf des Architekturbüros Manthey Kula realisiert. "Herausgekommen ist jedoch ein. Um es erreichbar zu machen, musste eine lange serpentinenförmige Straße hinab zum Ufer gebaut werden. Der große Busparkplatz vor dem Denkmal, an dessen Entwurf auch Landschaftsarchitekt Bas Smets aus Brüssel beteiligt war, erdrückt selbst im leeren Zustand den Gedenkort. Die Architekten haben eine Art Anleger in den See gebaut, um an den Einsatz jener Bootsbesitzer auf dem Tyrifjorden zu erinnern, die mit ihren Booten Überlebende des Massakers gerettet haben. Vom Anleger ausgehend schlängelt sich eine Treppe aus Granit in drei Kurven am Seeufer entlang. An ihrem Fuß sind 77 Bronzestelen angeordnet; die jeweils drei Meter hohen und an ihren Spitzen durch ein Bandtragen - in alphabetischer Reihenfolge - Angaben zum Namen der Opfer und zu ihrem Alter."Kein gutes Haar lässt Gerhard Matzig in deran einemim Auftrag von Mercedes Benz, das 2026 fertiggestellt werden soll, stolze 341 Meter hoch und mit Luxuswohnungen bestückt ist: "Das Haus von Mercedes-Benz, das mit Blick auf das höchste Bauwerk der Welt errichtet wird, auf den Burj Khalifa, sieht aus, als habe man den sogenannten Diamantgrill einfach in die Vertikale gewuchtet. Das ist ein Kühlergrill, funktional wie ein Schnuller in der, der an das Gefunkel von Diamanten erinnert. Insgesamt sieht das Luxuswohnen, wie man es sich in Untertürkheim vorstellt, aus wie eine große Seife, in die ein gelangweilter, aber kunstsinniger Fußballspieler von Paris Saint-Germain ein paar Edelsteine gedrückt hat."