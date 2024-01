Politik

Die Zionismus hatte den Juden weltweit nur Sicherheit vor "innenpolitischer Verfolgung, Diskriminierung und Liquidierung" versprochen und tut es noch heute, widerspricht in der Welt der Historiker Michael Wolffsohn seinem Kollegen Moshe Zimmermann, der in Haaretz behauptet hatte, die "zionistische Lösung" sei gescheitert: "Wie unsicher jüdische Existenz außerhalb Israels ist, sehen, lesen, hören und erleben wir nach dem 7. Oktober 2023 täglich. Eine antijüdische Hass-und-Massen-Demonstration nach der anderen. Weltweit. Verbale und körperliche Drohungen gegen die jeweilige jüdische Minderheit gehören selbst in Westeuropa und den USA zum Alltag. In dieser Wirklichkeit ist gerade der Zionismus die Lösung für Juden - die einzige Lösung. Polizei und Justiz wollen ihre Juden schützen, können es aber offensichtlich nicht. Jüdisches Leben ist seit rund dreitausend Jahren - also bereits tausend Jahre vor der vom Römischen Weltreich im Jahre 70 n. Chr. erzwungenen europäischen Diaspora - Existenz auf Widerruf."



"Man hat das Gefühl, dass die Vereinigten Staaten sehr heuchlerisch sind, wenn sie die Ukraine unterstützen, aber nicht das palästinensische Volk", sagt Francis Fukuyama im Tagesspiegel-Gespräch, in dem er auch einen Waffenstillstand in Nahost fordert: "Die liberale Demokratie in Israel hat diese extrem konservative und populistische Koalition unter Benjamin Netanjahu hervorgebracht. Ich glaube, dass vielen Leuten in dieser Koalition die palästinensischen Opfer leider ziemlich egal sind. In einer Demokratie gibt es eine Reihe von Ansichten, und einige davon sind sehr extremistisch. Leider sind sie diejenigen, die die Ziele im aktuellen Krieg gegen die Hamas vorgeben." Er glaube nicht, dass Netanjahu einen Plan habe: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand eine langfristige Strategie formulieren kann, die dieser Region Frieden bringen wird. Die Israelis haben bereits 2008 versucht, sich aus dem Gazastreifen zurückzuziehen und diesen in die Selbstverwaltung zu überführen. Das hat nicht funktioniert. Es funktioniert auch nicht, wenn Israel dieses Gebiet regiert. Das haben sie schon einmal versucht, und es war sehr kostspielig. Die Israelis sitzen gewissermaßen in der Klemme, weil es keine langfristige Lösung für den Konflikt gibt."



In Deutschland mag die Zweistaatenlösung noch ein Thema sein, im Netanjahu-Israel ist sie es längst nicht mehr, meint der israelische Schriftsteller Tomer Dotan-Dreyfus, der in der SZ selbst wenig mit der Idee anfangen kann: "Diese Konzeption von Eigentum, als wäre etwas meins nur dann, wenn es nur meins ist, vereint zwei europäische Ideen: den Kapitalismus und den Nationalstaat. (…) Wenn es nach dem Krieg zwei Nationalstaaten gäbe, verspräche das weder den Israelis noch den Palästinensern Sicherheit. Der einzige Gewinner einer solchen Lösung wäre der Nationalismus, der sich noch einmal bestätigt sähe als die einzige Möglichkeit, in der eine Nation sich selbst bestimmen kann. Hannah Arendt war sich dessen bewusst, als sie für einen Binationalismus in Israel und Palästina eintrat. Sie befürwortete eine 'jüdische nationale Heimat' anstatt eines 'jüdischen Nationalstaats'. 1944 bezweifelte die Politikwissenschaftlerin in einem Artikel im Menorah Journal unter dem Titel 'Zionism Reconsidered' die Idee eines Nationalstaats in Palästina und behauptete, es sei genau dieser Nationalismus, der die Katastrophe in Europa evoziert habe. Nationalstaaten führen zu 'nationalen Konflikten', schrieb sie."



Worauf wartet Den Haag, fragt Ronen Steinke ebenfalls in der SZ. Der Haftbefehl gegen den Militärchef der Hamas ist längst überfällig, aber auch israelische Verstöße gegen das Völkerrecht gilt es anzuklagen, so Steinke: "Jene israelischen Taten, die eindeutig kriminell sind - der Terror rechtsradikaler Siedler im Westjordanland gegen Palästinenser etwa -, sind nicht ohne Weiteres der Militärführung anzulasten. Das macht es schwierig, eine politische Führungsfigur zu benennen, die für sie Verantwortung trägt. Aber eine Antwort gibt es auch hier. Herr Ben-Gvir zum Beispiel, Vorname Itamar, geboren 1976 in Mewasseret Zion. Israels Polizeiminister also. Oder Herr Smotrich, Vorname Bezalel, geboren 1980 auf den Golanhöhen. Israels Finanzminister, auch zuständig für Siedlungen. Die beiden Rechtsradikalen in Benjamin Netanjahus Kabinett sind Hetzer im Staatsamt, jüngst riefen sie sogar dazu auf, den Gazastreifen zu entvölkern und mit Israelis neu zu besiedeln. Vielleicht sollte man sie daran erinnern, dass die Besiedlung besetzter Gebiete nicht bloß völkerrechtswidrig ist. Sondern auch strafbar, als Kriegsverbrechen nach dem Statut des Weltstrafgerichts."



Der Angriff der Hamas triggert ein historisches Trauma in Israel, erklärt der Psychologe Andreas Maercker, der im NZZ-Gespräch auch darlegt, weshalb noch in nachfolgenden Generationen historische Traumata eine Rolle spielen: "Da spielt die fortgesetzte Diskriminierung eine Rolle. Werden die Nachkommen der Opfer weiter unterdrückt, bleiben die historischen Traumata bestehen. Dazu kommt, dass Botschaften, die einmal Überlebensstrategien waren, an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Zum Beispiel 'Falle politisch nicht auf' oder 'Sprich nicht über die Unterdrückung deiner Familie'. Die Nachkommen der Opfer verfügen oft über keine oder nur dysfunktionale Opfererzählungen."