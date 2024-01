Buch in der Debatte

, das gerade Opfer eines pogromartigen Verbrechens wurde, wird vonwegen seiner Kriegsführung in Gaza gegen die Urheber dieses Pogroms desbezichtigt. Die Klage ist vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag anhängig. Thomas Jansen erzählt in derdie Geschichte der, die zur Entstehung des Gerichts führte. Geistiger Urheber der Konvention war, der natürlich vor dem Hintergrund des Holocaust agierte. Jansen erzäht, wie er deutsche Politiker von seiner Idee überzeugen wollte: "Die Bundesregierung könne nach einem Beitritt dieund die noch immer ausstehende Rückführung deutscheraus der Sowjetunion als Völkermorde deklarieren, erklärte er 1953 in einem Interview mit dem. Die rechtskonservative Deutsche Partei wollte daraufhin in einer Kleinen Anfrage von der Bundesregierung wissen, wie es um den Beitritt stehe. In der Bundestagsdebatte über die Ratifizierung führten 1954 auch SPD, CDU und FDP die Vertreibung und den Schutz der deutschen Minderheiten in Osteuropa als Argument an - neben der moralischen Verantwortung Deutschlands."Geschichtsklitterungen, dieund seine viel beneidete Singularität in Anspruch nehmen, gibt es zuhauf, konstatiert Richard Herzinger in einem Aufsatz für die Zeitschrift. Masha Gessen tut es.: "Im Zuge seiner faktischen Parteinahme für die massenmörderische Hamas und ihre iranischen Instrukteure hat Putin seineder Geschichte nun auf die Spitze getrieben, indem er das abgeriegelte Gaza mit dem belagertenim Zweiten Weltkrieg und damit Israels Verteidigungskrieg gegen die terroristische Hamas mit Hitlers Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion gleichsetzte. Bei anderer Gelegenheit prangerte er die 'Ausrottung der Zivilbevölkerung in Palästina, im Gazastreifen' durch Israel an - eine Praxis, die er selbst in der Ukraine betreibt und davor in Syrien betrieben hat."Eine Linke, die Israel von der Landkarte wischen will, ist nicht neu. Der Postkolonialismus steht in einer Linie mit dem sowjetischen Antizionismus und dem Antiimperialismus westlicher Linker.-Autor Thomas Schmid liest den neu aufgelegten Band "Der neue Antisemitismus" mit fünfzig Jahre alten Texten von: "Mal bittend, mal in heiligem Zorn, hält er denen, die Israel ermahnen, entgegen, dass ihre Forderung einemgleichkäme. Was damals galt, gilt heute noch genauso: Die zahlenmäßig drückend überlegene arabische Welt will keinen fruchtbaren Modus Vivendi mit dem Judenstaat, sondern dessen Verschwinden, seine Vernichtung."