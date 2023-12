Das war die Woche, die mit den deutschen Medien und der deutschen Öffentlichkeit ein gekonntes Spiel gespielt hat. Resümieren wir:Am Montag resümiert derihrenEssay, wo die Autorin mit mehreren Hämmern jongliert: Die deutsche und polnische Gedenkkultur, schreibt sie, sei vongeprägt. Sie verstelle den Blick auf die Geschehnisse in Gaza. Ohne sie würde der Schleier fallen, und die Welt würde erkennen, dass die Israelis an derüben und das "". Die genozidalen Hamas-Verbrechen spielen in ihrem Essay nur eine untergeordnete Rolle.Der Essay, stellt sich heraus, istund erscheint eine knappe Woche vor der geplanten Verleihung desfür "politisches Denken". Zunächst thematisiert ihn nur der, und auf Twitter wird debattiert. In einemInterview, wo die Taten der Hamas nicht mal mehr ein Hintergrundrauschen sind, wiederholt sie am Mittwoch ihre Thesen (unser Resümee ). Dieund diesteigen aus der Preisverleihung aus. Aber wohlgemerkt: Sieihren Preis, aber erst heute statt Freitag, sie bekommt auch ihr Preisgeld. Und die ersehnte Aufmerksamkeit für die Normalisierung einer Gleichsetzung, die laut IHRA-Definition antisemitisch ist, bekommt sie auch - auch wenn sie sich auf Twitter zunächst beschwerte, dass sich die deutschen Journalisten nicht schnell genug meldeten. Überhaupt:in derund derbei Markus Lanz, jetztüberall - ein Auftritt in den größten überregionalen deutschen Medien ist".Laut Sonja Zekri, die Gessen für die interviewt , ist die Reihenfolge sozusagen umgekehrt, und Masha Gessen ist diejenige, die "" sei. Aber Gessen konzediert auch, dass der Essay nicht zufällig genau vor der Preisverleihung erschien. "Sagen wir es so:, dass die Preisverleihung Aufmerksamkeit auf meinen Text lenken würde." Im Interview beteuert sie, dass ihre Gleichsetzung ein Vergleich sei. Aber sie muss auch zugeben, dass sie in ihrem historischen Eifer einen krassen Fehler begangen hat - ach nein, doch nicht sie: "Ich hatte den polnischen Historikermit den Worten zitiert, dass Polen mehr Juden als Deutsche töteten, auf Englisch: 'Poles killed more jews than Germans'. Daraus war im Laufegeworden 'Poles killed more jews, Polen töteten mehr Juden, als es die Deutschen taten. Ein Redigierfehler, den derkorrigiert hat."ImInterview mit Hanno Hauenstein verrät Gessen, wie die Preisverleihung heute morgen ablaufen wird: "Am Samstagmorgen gibt es eine halböffentliche Veranstaltung, an der auch ein Politikwissenschaftler aus Bulgarien,, teilnimmt. Ich werde einen Vortrag halten und ich schätze, es wird eine Diskussion geben." Auch bei Hauenstein klingt es so, als ob sie den Eklat geplant hat: "Es ist ein bisschen wie." Ungeachtet der Tatsache, dass dieauf ihrer Website die Massaker der Hamas ausdrücklich begrüßt hatte (mehr hier ) verteidigt sie BDS: "Es handelt sich um eine. Aufrufe zu einem Wirtschaftsboykott mit Gewalt und/oder Hassrede gleichzusetzen, ist ein Affront gegen die Meinungsfreiheit. Was wir tun sollten, anstatt BDS und seine Befürworter:innen zu deligitimieren, ist die Einwände oder Vorbehalte zu diskutieren, die Menschen - mich eingeschlossen - dagegen haben könnten."Zurecht wirft Gessen derimInterview Heuchelei vor. Sie zitiert aus einem Brief der Böll-Stiftung, der zeigt, dass sich die Stiftungaus der Preisverleihung zurückgezogen hat: "Bitte seien Sie versichert, dass wir nicht in Frage stellen, dass Sie den Preis erhalten. Im Gegenteil, wir teilenfür Ihre Arbeit (…) Aber, wie Sie in Ihrem Artikel imbereits vorhergesehen haben, hat sich die öffentliche Debatte darüber in Deutschlandgewendet." Für Gessen ähnelt dieses Verhalten der Böll-Stiftung einem Muster der Vergangenheit: "Entschuldigen Sie, jetzt mache ich es schon wieder! Ich vergleiche. Diesmal das heutige Deutschland mit dem. Ich will nicht behaupten, dass Deutschland heute ein totalitäres Land ist. Doch bestimmte Gewohnheiten haben so eine Art, ruhend weiter zu bestehen und dann plötzlich wieder aufzutauchen.""In Deutschland herrscht eine", sagt Gessen dann noch wie erwartet imInterview mit Jonas Breng und Katja Iken. Aber in diesem Interview verwahrt sie sich gegen den Vorwurf, sie haben den Skandal bewusst herbeigeführt und beruft sich auf, die ebenfalls mit Gleichsetzungen hantiert hatte: "Arendt sah. Warum sagte sie das laut? Weil sie wie andere intellektuelle Überlebende des Holocausts sehr rigoros in der Identifikation neuer Gefahren war. Und weil sie keine Angst hatte, das zu sagen. Unter den aktuellen Debatten-Bedingungen in Deutschland würde Hannah Arendterhalten." Auch imist für Gessen ein Beharren auf der Singularität des Holocaust nur ein Instrument um eine Wahrheit zu verschleiern: "Was derzeit in Gaza passiert, ist sehr wahrscheinlich ein."In keinem der Gespräche werden denmehr als zwei Zeilen gewidmet.